Vajon ki az az országvezető, aki már 29 éve úgy sorosozott, mint ma Orbán Viktor?

Varázslatos felvételt tolt ki a Soundcloudra a HVG: az MSZMP főtitkára, Kádár János hallható rajta, amint az 1988. február 9-i politikai bizottsági ülésén beszél és nagyon-nagyon bosszús: nem elég, hogy az MDF-fel az élén megindultak az ellenzéki mozgalmak, Soros György és alapítványa is folyamatosan bomlasztja a magyar elméket megátalkodott imperialista ideológiájával - és persze pénzével. Még az érvrendszer is stimmel:

illegálisan,

idegen érdekből,

"isten tudja, miféle technikákkal",

ezért meg kell vonjuk az engedélyüket!

Itt van villámkezű Czinkóczi Sanyi adekvát coub-ja a témában:

És a teljes írott szöveg, ha valaki így szereti élvezni az ilyesmit:

"Úgyhogy nem a bilincsbe verésről van itt szó, hanem anyagi eszközökről van szó, és megmondom elvtársak, Illegális csatornákon is kapnak ezek pénzeket és eszközöket, vastagabban a lengyeleknél, azt megfigyelhették, de nálunk is van ez. Apparátusukat, atyaisten tudja, miféle technikát adnak, és legalizálták is már.

Tessék Soros-alapítvány, és így tovább: ott mennek a mieink is a Soros-Alapítvány, és az övék is. Hát ismerjük őket, én kérdezem elvtársak, aki megy egy alapítvánnyal meg ösztöndíjjal, oda - hát főleg az USA-ba, de nem csak -, és ott rendszerellenes beszéget tart az illető, ki kötelez minket arra, hogy legközelebb is kiutazási engedélyt kapjon? Én szerintem senki, és ezt meg lehet tiltani, ez is adminisztratív intézkedés. És nem utazhat!

Hát ne tartson ott rendszerellenes beszédeket, és táplálja még azt a nyomorult maradványát annak a magyar emigrációnak, ami ott létezik, mint ellenséges emigráció! Ilyesmire is gondolni kell és csinálni is kellene, ha valaki ilyennel foglalkozna!" (HVG)