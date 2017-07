A Fuck You! című slágeréről ismert CeeLo lesz az úszóvébé megnyitójának sztárja

CeeLo Green a legendás harlemi Apollo Színház tavaszi gáláján 2017. június 12-én. Fotó: Michael Loccisano/Getty Images

A múlt hét egyik legvidámabb pillanatát okozta nekem Káel Csaba, a Müpa az úszóvébé ünnepélyes megnyitójának rendezésével is megbízott főigazgatója, amikor az Info Rádió műsorában azzal magyarázta a számomra teljesen ismeretlen Emeli Sandé fellépését az úszóvébé megnyitóján, hogy a művésznőnek van egy "Breathing under water" (Víz alatt lélegezni) című száma. Sandé azóta lemondta a fellépést, így új "sztárt" kellett találni a 3,4 milliárdos költségvetésű megnyitóra. Csak remélni tudom, hogy végül CeeLo Greenre azért esett a választás, mert neki meg egy Fuck You! című száma van. Ezt is csak a HVG-ből tudom, mert még CeeLóról se hallottam soha az életemben, így abban is laptársunkra kell hagyatkozzak, hogy többszörös Grammy-díjast kell tiszteljek benne.

A rendkívül drága megnyitó ünnepség minden eddigi viszontagságáról melegen ajánlom Rényi Pál Dániel remek cikkét.