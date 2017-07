Megérkezett a Várkert Bazárba a 2017-es Pride

18:10: Békében véget ért az idei felvonulás, tudósítóink jelentése szerint már szállingóznak elfele a felvonulók. A délutáni program véget ért, este a Dürer kertben bulival folytatódnak a Pride eseményei. Köszönjük a figyelmet, élő közvetítésünk ezzel véget ért. Ha csak most nyitotta volna meg a cikket, görgessen tovább, a záróképek alatt visszakövetheti az eseményeket.



17:50: A menet elérte végcélját a Várkert Bazárt. A szervezők tájékoztatása szerint ez volt minden idők legnagyobb Pride-ja Budapesten. A további program egyelőre zavaros.

17:27: A Pride-on több kamion is felvonul, ezek közül az egyik, viccesen pont a BP olajipari óriásvállalaté lerobbant. Bede tudósító jelentése szerint a felvonulók kézzel tolják, de nem fogják sokáig bírni. Egy másik kamionról közben vizet osztanak a nagy hőségben vonulóknak.

17:20: Most már a Pride menete is megérkezett a Széchenyi térre, ahol Bede tudósító szerint nyomát se látni a korábbi attrocitásnak. Horváth tudósító jelentése szerint a szélsőséges ellentüntetőket a 2-es villamos Akadémia felőli megállójában terelték egybe a rendőrök, így a tömeg nem is nagyon fogja érzékelni a jelenlétüket. Rényi tudósító pár perccel ezután azt látta, hogy az egyik ellentüntető feljött a megállóból, de amint annyit mukkant, hogy "mocskos buzik", a rendőrök visszatuszkolták.

17:10: A rendőrök nagyon komolyan veszik magukat, annyira hermetikusan zárják a menet útvonalát, hogy azon még a sajtómunkásokat se engedik át. Az ATV stábja például a kordonon kívül rekedt, ahogy a mi Horváth Bencénk is csak a távolból tudja szemlélni a Lánchídnál történteket. "Harminc 64 vármegyés ellentüntető, a Kettős Mérce és száz mit sem értő turista, így vagyunk itt. Állítólag a rakparton a Jászai fele el lehet menni" - írta.

17:00: A rendőrség feloszlatta a szélsőséges ellentüntetők kordonját a Lánchídnál. Tudósítóink jelentése szerint az akció szakszerű volt, kétszer felszólították az ellentüntetőket, majd elvezették a közben Mária országáról éneklő szélsőségeseket. Arról, hogy bárkit előállítottak volna, egyelőre nincs értesülésünk. Maga a Pride amúgy ezekben a percekben még csak a Gödörnél jár.

16:57: Eltekintve a Lánchídnál kialakult feszültségtől a Pride alapvetően jó hangulatban zajlik, közel tízezren vonulnak békésen a Bajcsyn. Bede tudósító tájékoztatása szerint a turisták tapsolják a felvonulókat, akiknek néhány nyugdíjas szerint viszont inkább Izraelbe kéne menniük. A török gyrosos táncol.

Horváth Bence jelentése szerint a József Attila utcán nincs kordon, a rendőrök élő lánccal biztosítják a menetet. Élő láncukon több turista is fennakadt.

16:48: Megérkeztek a rohamrendőrök a Lánchídhoz, amit most maroknyi szélsőséges ellentüntető zár el. A rendőri felszólításra "itthon vagyunk" skandálással feleltek, egyelőre nem oszlanak. Jogi szakvélemények szerint mások gyülekezési jogának akadályozása a magyar jog szerint szabálysértés, ha erőszakosan akadályozzák mások gyülekezési szabadságát, az pedig már bűncselekmény is lehet.

16:38: Helyszíni tudósítóink legfrissebb jelentése szerint a rendezvényt megzavarni jött szélsőjobboldaliak most a Lánchíd lezárásával próbálkoznak, mert megtudták, hogy arra menne a menet. Azért akadnak ennél békésebb, szívmelengetőbb szituk is, Horváth Bence jelentése szerint a Kálmán Imre utcában a kordon mögött integető középkorúak voltak, akiket a felvonulók üdvrivalgással köszöntöttek.

16:30 Ahogy azt a szervezők előre jelezték a rendőrségnek, alternatív útvonalat kerestek a Pride-nak a kordonozás miatt. Végül az Alkotmány utca–Bajcsi-Zsilinszky út–József Attila utca–Lánchíd–Várkert bazár útvonalat választották. Az Alkotmány utca összes keresztutcáját lekordonozták, Bede tudósító elmondása szerint a kordonok mögött egy-egy szélsőjobboldali kókadozik.

A Nyitottak Vagyunk kezdeményezés részeként több tucat magyar cég, köztük a Citibank, a Vodafone, a Black Rock, a Google, a Microsoft, a Young&Rubicam, az Eaton, és a 444 vezetője is részt vettek a Pride-on. Fotó: Peter Sorok/www.sorok.com

16:10: Újabb szélsőjobboldali provokációs kísérlet fulladt kudarcba. Egy szivárvány zászlót próbáltak meggyújtani, de az istennek se sikerült. Végül egy rendőr rájuk szólt, hogy nem kéne, így csak egy cigarettacsikket sikerült elnyomni a zászlón.

16:00: Rényi tudósító jelentése szerint a Vértanúk terénél két, "Harcos" márkájú pólót viselő rövid hajú fiatalember megpróbált bejutni a lekordonozott Kossuth térre, de a beengedő kapunál fennakadtak. A szervezőket és a rendőröket se hatotta meg, hogy diszkriminációra panaszkodnak, kísérletüket simán visszaverték. Bede tudósító mindeközben arra figyelt fel, hogy ahogy sok más magyarországi eseményre, úgy a Pride-ra is érkeztek lengyel vendégtüntetők:

15:45: Schilling Árpád beszédével hivatalosan is megkezdődött a 2017-es Budapest Pride felvonulása. Schilling a téren összegyűlt több ezer ember előtt arról beszélt, a felvonulók azt szeretnék, hogy mindenki boldog lehessen. "Mindenki a boldogságot keresi, még a képviselők is" - mondta. "Nem mi fogunk megváltozni, ti fogjátok megszokni" - adta ki a jelszót. A hangulat egyelőre békés, a Vértanúk terén maroknyi ellentüntető van csupán, a veszélyesebbnek tűnő alakok, kb. 80-an Zagyva György Gyula vezetésével a Szabadság téren gyülekeznek.

A tüntetés előtt

Miközben a rendőrség a szervezők kérése ellenére is körbekordonozta a Kossuth teret, a Budapest Pride gyülekezőhelyét, a közeli Szabadság téren tudósítónk jelentése szerint mindenféle rendőri felügyelet nélkül gyülekezhet kb. 80, külsőre focihuligánnak tűnő fiatal Zagyva György Gyula, a 64 Vármegye Ifjúsági Mozgalom nevű szélsőjobboldali szervezet vezetőjének vezetésével. Ők tudósítónk szerint olyannak tűnnek, akik készek a balhéra.

Bár a szervezők határozottan kérték, hogy a rendőrség 2017-ben, a 21. század második évtizedének második felében már ne zárja ketrecbe a Budapest Pride résztvevőit, a rendőrség hermetikusan körbezárta az egész Kossuth teret, amit a gyülekezés kezdete előtt még ki is ürített, hogy csak átvizsgálás után engedjen be bárkit.

Tudósítóink jelentése szerint negyed négy környékére már több ezer felvonuló gyűlt össze a térre, ahol beborult, kicsit szemerkélni is kezdett, és erős szél támadt. A Procter&Gamble munkatársai egyenpólóban érkeztek felvonulni, Bede tudósító értékelése szerint ők sokkal katonásabban néznek ki a szélsőjobboldali ellentüntetőknél.

Ellentüntetők a Vértanúk terén. Maroknyian vannak csupán.

Tény ugyanis, hogy megjelentek az ellentüntetők is, a Vértanúk terén gyülekeznek kb. harmincan, de közülük csak 5-6 tűnik balhéra késznek, a többiek jellemzően transzparenseket tartó, 64 vármegyés pólót viselő lányok. Tudósítónk megfigyelése szerint az ellentüntetők egy jelentős hányada "iszonyatosan részeg, sok egyenesen menni is alig bír".

Tudósítónk jelentése szerint negyed négyre a kb. harminc tüntetővel szemben kb. ötvenméternyire kb. negyven, teljes páncélzatban feszítő rohamrendőr vonult fel. Bede tudósító jelentése szerint néhány külföldi felvonuló direkt illegeti magát a szélsőjobboldali ellentüntetők előtt, és még oda is kiabál nekik, hogy "oi, oi, oi!".

A kép közepén látható szemüveges fiatalember előbb egy szivárványszínű kipát viselő izraeli nőnek kiabálta oda, hogy "Bum-bum gays", majd tudósítonk "Adolescent" márkájú pólója láttán cincogó egérhangon nevetve kezdett mutogatni, hogy "Adolf, Adolf".

A rendőrség és a Pride szervezői között egész héten ment a huzavona, mert a rendőrség mindenáron kordonok közé akarta szorítani a felvonulást, míg a szervezők jelezték, hogy a rendőrségnek kötelessége ilyen kényszerintézkedések nélkül is biztosítani a felvonulást.

Azt is jelezték, hogy ha kordonok közé zárják őket, azt el fogják bontani. Ebben számítanak a felvonulás résztvevőire is, akiket kértek, hogy mindenben kövessék a szervezők és a menetet biztosító önkéntesek utasításait.

Beengedőkapu a Balassi utca sarkánál.

A felvonulás hivatalos kezdési időpontja előtt egy órával a rendőrség közleményt adott ki arról, hogy a Pride szervezői négy órával a demonstráció kezdete előtt új bejelentést tettek.

Ebben a Pride szervezői azt írták, hogy amennyiben a rendezvény útvonala külső okok miatt nem alkalmas a rendezvény megtartására, úgy azt három további útvonalon kívánják megtartani. Ez a rendőrség értékelése szerint gyakorlatilag azt jelenti, hogy amennyiben az eredeti útvonalon kordont látnak, a rendezők eltérnek attól.

A közleményben a rendőrség ezután hosszasan fejtegeti, hogy a felvonulás biztosítási módjának meghatározása kifejezetten rendőrszakmai feladat, és csak a rendőrség, nem pedig a szervezők határozhatják meg, hogy a rendőrség milyen módon akarja ellátni a feladatait. Közleményüknek amúgy a "lemondanak a biztonságról" címet adták.