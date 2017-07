Schmidt Mária szerint nem is Soros áll minden mögött, hanem még Soros mögött is állnak bizonyos csoportok

Pénteken egy konferencia keretében a legfőbb kormányzati agytröszt, azaz a Századvég, meg a Schmidt Mária tulajdonába és szellemi vezérlete alá került Figyelő hetilap bemutatott egy európai közvélemény-kutatást. Ez a kutatás annyira jól sikerült, hogy a Magyar Nemzet szerint még a saját meghívott szakértőik is ódzkodtak attól, hogy messzemenő következtetéseket vonjanak le belőle, mert

„annyira bizonytalan forrásból származnak az adatok”.

Schmidt Mária is beszélt a konferencián, és bebizonyította, hogy továbbra is iszonyatosan nagy formában van. Az utóbbi hónapokban tényleg sziporkázik a fideszes üzletasszony, nem elég, hogy miután állami pénzen kiplakátolta az országot az 56-os emlékév keretében Pruck Pál képével, amire Dózsa László nevét írták, és azóta sem hajlandó elismerni a tévedést még annak ellenére sem, hogy körülötte minden szakértő beletörődött már ebbe, május végén már arról beszélt, hogy Merkel vezetésével a cinikus és arrogáns németek Hitler tervét valósítják meg, majd erre három napra átvette a Német-Magyar Barátság díját.

Schmidt a pénteki konferencián elhangzott beszédét teljes egészében feltette a Látószög nevű blogjára is, és nagyon jól tette, ugyanis tényleg remek beszédet tartott. Az elején hosszan részletezi, hogy Nyugat-Európa ma tulajdonképpen maga a földi pokol, és vezető posztjain elvtelen, pénzéhes pragmatisták és szűk látókörű senkik ülnek, állandó a terrorfenyegetettség, tort ül a rettegés és a politikai korrektség, az égből is safe space-ek, mesterséges nemek meg ember-állat embriók potyognak, és még a Facebookot is cenzúrázzák.

Nyugat-Európa Schmidt Mária szerint id. Pieter Brueghel: A halál diadala (1562)

Schmidt szerint az európai elit nagyon el van tévedve, mert a 2008 előtti világot akarja restaurálni, közben muszlimizálni akarják Európát, a kelet-európaiakat pedig megbélyegzik az elmaradottságuk miatt, pedig mi igazából csak az értékek és a nemzetállamok pártján állunk, és nem engedünk, akárhogy nyaggatnak bennünket. (Persze mindenkinek jobb lett volna, ha Schmidt Mária legalább Dózsa László ügyében enged, de hát mi ilyen nyakas nép vagyunk, na.)

De a beszéd legfontosabb része az, amiben Schmidt Mária, miután a kormánypropaganda leleplezte, hogy az ellenzék, a civilek, az egyetemek, a Nobel-díjas tudósok és az Orbánt kritizáló külföldi kormányok mögött Soros áll, leleplezi, hogy Soros mögött is állnak valakik.

„De ki is ez a Soros György? Egy megagazdag öregember, aki magányosan, meggyőződésétől vezérelve, filantróp elkötelezettségéből fakadóan száll harcba az általa elképzelt jobb jövőért, ahogy azt ő és kitartottjai el akarják velünk hitetni? Erre a változatra nagy tétekben nem fogadnék. Sokkal inkább arról van szó, hogy

a mögötte álló csoportok, akik a spekulatív globális tőke egy meghatározott részét képviselik, maguk elé nyomják a 87 éves Sorost,

követelve, hogy váltsa valóra mindazt, amit nekik megígért. Nehogy már kivonják mögüle a lét, és mást keressenek helyette!”



Mi, egyszerű emberek nem is nagyon tehetünk mást, mint hogy rábízzuk magunkat a magyar kormányra.