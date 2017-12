Mégsem buktattak elnököt Peruban

Pedro Pablo Kuczynski perui elnök 2017. november 11-én. Fotó: Jorge Silva/AP

Az utolsó pillanatban megúszta a bukást Pedro Pablo Kuczynski perui elnök. Bár még pár napja is úgy tűnt, hogy legalább 93 képviselő fogja támogatni az elnök elleni alkotmányos vádemelést, a csütörtöki szavazáson végül csak 79 képviselő szavazott igennel erre a 130 fős törvényhozásban. A vádeljárás megindításához legalább 87 képviselő támogatására lett volna szükség.

Az elemzők szerint Kuczynskinak a szavazás előtti utolsó órákban sikerült pár baloldali képviselőt maga mellé állítani.

Kuczynski a vád szerint egy brazil építőipari cégtől, az Odebrechttől kapott még miniszterként több millió dollárnyi kenőpénzt. Ez a cég több latin-amerikai országban is korrupciós botrányok középpontjában áll, és Kuczynski alelnökét is lefizette - Jorge Glast azóta már el is ítélte a bíróság, hat év börtönt kapott.

Kuczynski ugyan tagadja a vádakat, de az Oderbrecht a perui parlamentnek megküldött irataiban elismerte, hogy 2004-2012 között 4,8 millió dollárt utalt Kuczynskihez köthető cégeknek. Kuczynski szerint ez teljesen rendben volt. (Via MTI)