Az izraeli miniszterelnök fia egy sztriptízbár előtt kotyogta ki apja kényes ügyeit

Benjámín Netanjáhú izraeli miniszterelnök ügyvédei megpróbálták letiltatni egy hangfelvétel nyilvánosságra hozatalát, amelyen a miniszterelnök fia éppen arról beszél, hogyan segített az apja nyélbe ütni egy húszmilliárd dolláros gázüzletet egy iparmágnásnak.



A felvétel akkor készült, amikor Netanjáhú fia, Yair éppen sztriptízbárról sztriptízbárra járt a barátaival, illetve azzal a biztonsági emberrel és sofőrrel, akiket a kormány biztosított számára.

A felvételen az hallható, ahogy Yair az egyik sztriptízbár előtt éppen Kobi Maimon iparmágnes fiával, Orival vitatkozik 400 shékelen (116 dollár). A miniszterelnök fia azt mondja az iparmágnes fiának, hogy ne akadjon fenn ennyi pénzen, hiszen az apja egy húszmilliárd dolláros üzletet harcolt ki a másik fiú apjának az izraeli törvényhozásban.

A felvétel 2015-ben készült, a nyilvánosságra kerülése azonban nem is jöhetett volna rosszabbkor Benjámín Netanjáhú számára. Az izraeli miniszterelnök ellen ugyanis két korrupciós ügyben is nyomoznak, az egyik lényege pedig éppen az, hogy ajándékokat fogadott el gazdag támogatóktól. Ráadásul az sem mutat jól, hogy a fia sztriptízbárba jár a kormány által biztosított biztonsági emberekkel (The Guardian)