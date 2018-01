Annyian férnek bele, mint Felcsút lakosságának kétszerese, elveszi a kilátást a miniszterelnök konyhaablakban nézelődő felesége elől, ráadásul most két és fél hónapos szünet is van a magyar fociban. De most legalább megtalálta az értelmét a felcsúti Pancho Aréna és a hozzá tartozó labdarúgó akadémia.

A Fidesz által minden bizonnyal fizetett bérleti díjból legalább visszajön valamiabból a 19 milliárd forintos tao-pénzből, amennyiből építik-szépítik az akadémiát.