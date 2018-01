Szél Bernadett: Azért akarnak kitiltani, hogy ne derülhessen ki, nincs semmiféle Soros-hálózat

Fotó: Bruzák Noémi/MTI/MTVA

Szél Bernadett szerint Németh Szilárd nyilatkozata annak elismerése, hogy jól végzi a munkáját. Németh Szilárd, a nemzetbiztonsági bizottság fideszes alelnöke hétfő délután közölte, „Szél Bernadett és az LMP Soros György érdekeit szolgálja, nem a magyar érdeket képviseli, ezért nem vehet részt egy olyan nemzetbiztonsági bizottsági ülésen, amely a Soros-tervvel foglalkoznak”.



Szél a 444-nek elmondta, szerinte az lehet az ok, hogy az előző ülésen „szokatlan alapossággal” kérdezte az Alkotmányvédelmi Hivatalt, akik a Soros-hálózat működéséről számoltak be. A képviselő szerint azon az ülésen egyértelműen kiderült, nincs olyan, hogy Soros-hálózat, ezt semmilyen szakmai anyag nem támasztja alá.

„A titkosszolgálat olyan minőségű anyagot mutatott be, amit bárki össze tud gyűjteni az internetről”

- mondta Szél Bernadett.

Ez volt egyébként az a decemberi ülés, ami után Németh Szilárd arról beszélt, Szél pletykaközponttá változtatja a bizottságot és „pökhendi módon, asztalt csapkodva faggatta” az AH-t.

Szél azt mondta, a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központhoz fordult azért, hogy oldják fel a titkosítást, szerinte a jelentés felül van minősítve, és ha nyilvánosságra kerülne, akkor a közvélemény világosan látná, hogy nincs semmiféle Soros-hálózat.

A Fidesz bejelentésének épp ez a célja szerinte: el akarják érni, hogy

„az emberek már csak a propagandavalóságot ismerjék a valóság helyett”.



A jelenleg ismert szabályok alapján viszont nem tűnik úgy, hogy ki tudnák zárni. Megkérdeztük Molnár Zsoltot, a bizottság MSZP-s elnökét, aki azt mondta, erre nincs lehetősége a Fidesznek, és egyébként sem lehet szó arról, hogy egy parlamenti képviselőt kitiltsanak. Szerinte Németh Szilárd egyszerűen politikai nyilatkozatot tett.

Fotó: Kovács Attila/MTI/MTVA

Szél Bernadett is úgy tudja, a mostani szabályok alapján nem lehet őt kitiltani, ő úgy készül, hogy ott lesz az ülésen, és ha ezt bármilyen módon megpróbálják megakadályozni, akkor „minden jogorvoslati lehetőséget” igénybe fog venni.



Azt még nem tudni, hogy mikor lesz a bizottsági ülés, amire Orbán Viktort is meghívták (bár ő valószínűleg nem fog elmenni). A kormány viszont ezen a héten tárgyalja a Soros-ellenes törvénycsomag részleteit. Vagyis lehet, hogy most még nincs olyan szabály, ami alapján Szél Bernadett nem mehet be, de akár születhet is ilyen.

Németh Szilárd egyébként ezzel a nyelvi leleménnyel magyarázta, hogy lehet ezt megcsinálni: