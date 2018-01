Az amerikaiak szerint az oroszoknak van egy száz megatonnás vízalatti atomdrónjuk

Egy szovjet atomtengeralatjáró még a régi időkből. Oroszország gyors ütemben fejleszti nukleáris csapásmérő képességeit, ennek egyik új eleme egy tízezer kilométer hatótávolságú, száz megatonnás töltet célba juttatására is alkalmas vízalatti drón. Fotó: ?.???????/RIA Novosti

A Pentagon a múlt héten hozta nyilvánosságra az amerikai atomarzenálról szóló áttekintését, melyben sok érdekes részlet mellett az is kiderült, hogy az amerikaiak meggyőződése szerint Oroszországnak valóban lehet egy száz megatonnás atomtöltet hordozására is képes vízalatti drónja. Az orosz nukleáris torpedó tervei már 2015-ben kiszivárogtak, de a Pentagon szerint a Kanyon névre keresztelt, tízezer kilométeres hatótávú, a víz alatt ezer méteres mélységben haladni képes OMS Status-6 drón valóban létezik, 2016 novemberében már tesztelték is.

Száz megatonna az valami rettenetesen sok!

A világon eddig valaha felrobbantott legerősebb bomba, az oroszok legendás Cár-bombája papíron száz megatonnás volt, de a robbanása végül csak 58 megatonnásra sikerült. Ez a robbanás 54 kilométer sugarú (!) körben pusztított el mindent.

A 2016 novemberi tesztről pentagonos forrásokra hivatkozva hírt adó Washington Free Beacon leírása szerint a Kanyon 56 csomós maximális sebességgel képes haladni, és az orosz flottában két tengeralattjáró típus is ki tudja lőni. Az Oscar-osztályú tengeralattjárók akár négy ilyen fegyvert is képesek szállítani.

A tengeralattjárókat eleve nehéz felderíteni, egy ilyen torpedót szinte lehetetlen - pláne, hogy akár a célponttól tízezer kilométerről is indíthatják.

A Pentagon tanulmánya szerint az atomtorpedó mellett az oroszok a hagyományosabb atomfegyvereiket is fejlesztik, emellett még egy hiperszonikus siklórepülőt is fejlesztenek az atomfegyvereik célba juttatására. (Via Newsweek)