Nagyot hazardírozott a CIA, de úgy tűnik, hogy hiába

2018. január 15-én az FBI őrizetbe vette Jerry Chun Shing Lee-t.



A Kínában született, honosított Lee 2007-ig a CIA ügynöke volt, utána Hongkongban kezdett üzleti karriert.



A hatóságok titkosított iratok jogtalan megszerzésével gyanúsítják.



Még 2012-ben találtak nála két noteszt, benne fedésben dolgozó CIA-ügynökök valós személyes adataival és elérhetőségeivel.



Akkor azt gyanították, hogy Lee a kínai szolgálatoknak dolgozik.



Azoknak a kínai szolgálatoknak, melyek 2010-12 között rendkívüli sikereket értek el az amerikaiak kínai kémhálózatának felszámolásában, 18-20 mélyen beépült ügynöküket is lebuktatták.



Lee-t 2013-ban futni hagyták, remélvén, hogy leleplezheti megbízóit.



Most viszont csak olyasmivel gyanúsítják, amiért akár már négy és fél éve is letartóztathatták volna.



Ebben a sztoriban lehetnek még fordulatok!



2010 végén aggasztó jelenségre figyelt fel a CIA. Az amerikai hírszerzés a megelőző években sikerrel toborozott a kínai vezetésbe mélyen beágyazott forrásokat, ennek eredményeként pedig olyan minőségű értesüléseik voltak a kínai rezsim belső működéséről, amilyeneket már évek, évtizedek óta nem láttak. Mígnem az év vége felé hirtelen elkezdtek felszáradni a forrásaik.

A következő két év az amerikai hírszerzés történetének egyik legdrámaibb időszaka volt. 2010 végétől 2012 végéig sorra tűntek el az évek hosszú munkájával toborzott forrásaik. Volt, akit a kínai hatóságok elrettentésként a kollégái szeme láttára lőttek agyon egy kormányzati épület udvarán. A New York Timesnak névtelenül nyilatkozó amerikai tisztviselők szerint

két év alatt 18-20, a CIA-nak dolgozó forrást börtönöztek be vagy végeztek ki a kínaiak.

Ilyen mértékű veszteségeket addig csak a Szovjetunióval és később Oroszországgal vívott kémháborúban szenvedtek el Aldrich Ames és Robert Hanssen legendás árulásai idején. Ők mindketten hosszú évekig dolgoztak a szovjet, illetve orosz titkosszolgálatoknak.

Az amerikaiak érezték, hogy baj van. 2011 elején a CIA és a kémelhárítással foglalkozó FBI közös nyomozásba kezdett, a műveletet „Méhészborznak” nevezték el. Szinte mindenkit átvilágítottak az amerikaiak pekingi nagykövetségén, hiába. És bár már a nyomozás elején felmerült, hogy tégla épülhetett a CIA-ba, Mark Kelton, a CIA fő kémvadásza eleinte elvetette ezt. Kelton óvatossága indokolt volt: a 90-es években egyik közeli barátja, Brian J. Kelley keveredett spicligyanúba. Alaptalanul - a tégla nem ő, hanem a már említett Hanssen volt, de ettől még Kelley-t is meghurcolták. A Times értesülései szerint Kelton gyakran hivatkozott Kelley történetére.

A másik teória az volt, hogy a kínaiak feltörhették a csatornákat, amiken a CIA-ügynökök a forrásaikkal kommunikáltak. Az FBI-os nyomozóknak az is meggyőződésük volt, hogy a pekingi CIA-kirendeltség ügynökei elővigyázatlanokká váltak, gyakran ugyanazokon az útvonalakon közlekedve találkoztak forrásaikkal, lehetőséget adva a kiterjedt térfigyelőrendszereket üzemeltető kínai hatóságoknak arra, hogy kifigyeljék őket és embereiket. A Times forrásai szerint többen rendszerint ugyanabban az étteremben találkoztak a forrásaikkal, amit a kínai elhárítás is ismert. Az étterem be volt drótozva, és még a pincérek is az elhárításnak dolgoztak. Ez így együtt, ha az összes furcsa eltűnést nem is, sokat megmagyarázott volna.

Közben a kínaiak továbbra is sikeresen vadászták le az amerikaiak forrásait, így a nyomozás egyre inkább azokra kezdett koncentrálni, akiknek hozzáférésük lehetett a források listájához. Így került a képbe Jerry Chun Shing Lee, a kínai származású, honosított exkém, aki 2007-ben hagyta ott a CIA-t, hogy Hongkongban kezdjen üzleti karriert.

Lee-t 2012-ben egy CIA-s állásajánlattal hazacsábították. Az FBI ügynökei tudtán kívül házkutatást tartottak hawaii és virginiai szállodai szobájában, ekkor bukkantak rá két kis noteszra, benne a fedésben dolgozó CIA-ügynökök valódi személyes adataival és elérhetőségeivel.

Akár le is tartóztathatták és vádat is emelhettek volna ellene, mert ez önmagában is bűncselekmény. De a kémelhárítás nem így működik. Ha az elhárítás azonosít egy idegen ügynököt, azt igyekszik eltitkolni.

Egy lebukott ügynök akkor ér igazán sokat, ha megbízói nem tudnak a lebukásáról,

így ugyanis a kapcsolatait is fel lehet tárni. A Méhészborz akciócsoport is így gondolkodott, ezért nem is beszéltek Lee-nek a gyanújukról, sem a két noteszről. És mert 2012 végétől nem voltak újabb lebukások Kínában, ésszerűnek tűnt különösebb felhajtás nélkül kiengedni Lee-t az országból, aki 2013 júniusában vissza is tért Hongkongba.

Ahogy csorogtak az évek, nem történt újabb említésre méltó fejlemény, így az FBI-t felügyelő amerikai igazságügyi minisztérium úgy döntött, hogy ha alkalom adódik rá, letartóztatják Lee-t. Egy lehetőséget elmulasztottak, a Times értesülései szerint Lee-nek egyszer sikerült észrevétlenül megjárnia az Egyesült Államokat. De mert közelgett a lánya diplomázása, úgy vélték, hamarosan újra hazatérhet. Lee végül a vártnál korábban érkezett, de nem észrevétlenül. 2018. január 15-én a bevándorlási tisztek még átengedték az ellenőrzésen a Kennedy reptéren, ahol már várta az FBI.

Lee-t most titkos iratok jogtalan megszerzésének gyanújával vádolják - ugyanazzal, amivel akár már 2012-ben is megvádolhatták volna. A nyilvános bírósági iratok alapján megállapíthatatlan, hogy a lefoglalt noteszeiben szerepeltek-e a 2010-12 között lebuktatott, bebörtönzött és kivégzett kémek adatai. A Timesnak nyilatkozó volt kormánytisztviselők, akik ismerik a nyomozók bizonyítékait, azt állítják, hogy ezek, bár erősek, csak közvetettek. És akadnak olyanok is, akik szerint túlontúl egyszerű megoldásnak tűnik egy kínai-amerikait vádolni azzal, hogy beépített ember volt. Pláne úgy, hogy van más lehetséges magyarázat is a történtekre.