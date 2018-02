106 embernek adott menekültstátuszt 2017-ben Magyarország

Közzétette a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal a 2017-re vonatkozó statisztikákat a menedékkérelmek elbírálásának alakulásáról. Ebből is kiderült az Altusz Kristóf államtitkár által is említett 1291 befogadott menekült megléte, de ezen kívül olyan részletek is kiderültek, minthogy tavaly 3347 menedékkérő érkezett az országba Európán kívülről. Országok szerint lebontva 1432 afgán, 812 iraki és 577 szíriai állampolgár érkezett hozzánk menedékért.

Összesen 106 embernek jutott menekültstátusz, 1110 oltalmazottit, 75 ember pedig befogadotti státuszt kapott, ami csak tartózkodási engedélyt jelent.

Mint a hvg.hu cikke kitér rá, az oltalmazotti és a menekültstátusz a magyar állampolgárokkal egyenlő jogokat biztosít. Oltalmazotti státuszt az kaphat, aki menekültstátuszra nem jogosult, de hazájába visszatérve veszélyben lenne az élete. Ezt a státuszt háromévente felülvizsgálják.

Az is kiderült az adatokból, hogy összesen 3555 vagy menekültstátusszal vagy oltalmazotti státusszal rendelkező embernek volt tavaly év végén magyar személyi igazolványa.

Tartózkodási engedélyt közel 59 ezer ember kért, többségük, 44626 ember meg is kapta ezt. A kérelmezők csaknem fele munkavállalási céllal érkezett.