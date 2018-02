Szeretne meggazdagodni? Ezektől a parlamenti képviselőktől tanulhat

Megjelentek a friss képviselői vagyonnyilatkozatok

Orbán Viktor nagyon szerény idén is, aki mást mond, hazudik

De találtunk néhány meglepő vagyongyarapodást is, amelyekre a vagyonnyilatkozatok nem adnak magyarázatot

Szatmáry Kristóf, a Miniszterelnökség kereskedelempolitikáért felelős miniszteri biztosa 13,5 millió forintot tett félre egy év alatt úgy, hogy egy 2,5 hektáros szőlőt is vett a Balaton-felvidéken, Kisapátiban. Hitelt nem vett fel a vásárláshoz, de a magánszemélyekkel szembeni tartozása 30 millió forintról 34-re nőtt. Szathmárynak ugyan van több cége is - például az, amelyiknek boltjában nem adnak nyugtát -, de ezekből nem vallott be jövedelmet, így a megtakarítást és a szőlővásárlást az évi alig bruttó 12 millió forintos fizetéséből fedezhette csak elvileg, de ez még annál is kevesebb, mint amennyit félretett egy év alatt.

A szocialista Tóth Bertalan a képviselői fizetéséből dolgozott le tavaly egy nagy adósságot. Ugyan van ügyvédi irodája és egy cége is, de ezekből nem vallott be jövedelmet, így a vagyonnyilatkozata szerint csak a havi bruttó 1,3 millió forintos képviselői jövedelmét kapta. Tavaly még 23,3 millió forint banki tartozása volt, idén viszont már csak 1 millióval tartozik, tehát több mint 22 millió forintot törlesztett, ami az éves jövedelmének közel kétszerese. Emellett még 5,4 millió forintot félre is tudott tenni.

Győrffy Balázs fideszes képviselő - akinek számos földje van Nemesgörzsöny és Nagyacsád között - valahogy visszafizetett 25 milliót a tavaly még 247 milliós banki hiteléből. Ez úgy sikerült neki, hogy közben a megtakarításai is nöttek 2 millióval, viszont a képviselői fizetése mellett alig volt más bevétele: a földjei után kapott összesen alig 200 ezer forintot különböző jogcímeken és bérbeadásból is szerzett 1,5 milliót, de hogy a törlesztés többi része honnan jött, az nem derül ki a nyilatkozatból.