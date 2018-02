Lemondott egy ausztrál főrendőr, miután kiderült, hogy rasszista kommentelőként éli ki magát a Youtube-on

Ausztráliában lemondott Victoria állam rendőrségének parancsnok-helyettese, miután kiderült róla, hogy álnéven rasszista és szexista kommenteket ír a Youtube-ra. Brett Guerin, aki a testület etikai bizottságát is vezette, a múlt héten mondott le a „nyers és durva” kommenteket írt. Ezekben többek között Christine Nixon rendőrfőnököt is sértegette.



A parancsnok-helyettese Vernon Demerest néven olyanokat írt, hogy a nőknek nem lenne szabad megengedni, hogy a nemzeti himnuszt énekeljék a meccseken. Guerin a múlt héten nyilvánosan is bocsánatot kért azért, mert szexista megjegyzéseket tett Christine Nixonra és a rendőrszakszervezet korábbi vezetőjére, Paul Mullettre. Guerin a lebukás után azt mondta, legjobban az zavarja, hogy ezeket most az anyja és a lányai is elolvashatják.

A rendőrség megjegyezte, hogy Guerin lemondása a korrupcióellenes bizottság most zajló vizsgálatához kapcsolódik. (Guardian)