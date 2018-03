Szijjártó: „Mi, magyarok, akik 1100 éve itt és ilyenek vagyunk a Kárpát-medencében, mi itt és ilyenek akarunk maradni, mint ahol és amilyenek vagyunk”

Szijjártó Péter külügyminiszter szerdán sajtótájékoztatón reagált arra, hogy Zeid Raad al-Husszein, az ENSZ emberi jogi főbiztosa megerősítette, rasszistának és idegengyűlölőnek tartja Orbán Viktor miniszterelnököt.

Szijjártó szerint Orbán Viktor és a magyar kormány útban van Zeid Raad al-Husszeinnek. „Felvesszük a kesztyűt”, megvívjuk a harcot az ENSZ emberi jogi főbiztosával szemben, mindegy, milyen képtelen váddal fog illetni minket a következő időszakban, mi egyetlenegy illegális bevándorlót sem fogunk beengedni Magyarországra – mondta.

Magyarország a szuverenitás talaján állva követeli magának annak a jognak a fenntartását, hogy csak mi dönthessünk arról, kit engedünk be országba és kit nem, senki nem mondhatja meg nekünk, hogy sokszínűek legyünk, azt pedig kikérjük magunknak, hogy emiatt minket bárki rasszistának nevezzen – mondta a külgazdasági és külügyminiszter. (Érdemes felidézni, hogy Orbán 3 éve még isteni adománynak nevezte a sokszínűséget, ma már azt is tagadja, hogy érték lenne, sőt most már migránsmentes övezettel büszkélkedve védi az etnikai homogenitást.)

Szijjártó Péter azt mondta, látjuk, hogy a párhuzamos társadalmak hová vezetnek, milyen veszélyt, milyen rendetlenséget, milyen rendezetlenséget idéznek elő. Ezzel szemben mi a rendet és a biztonságot tekintjük értéknek – mondta.

Szerinte Zeid Raad al-Husszein pozíciójához méltatlanul viselkedett, mert „egy tagállami befizetésekből remek fizetéssel rendelkező nemzetközi hivatalnok” nem viselkedhet, nem beszélhet így, nem indíthat harcot egy demokratikusan megválasztott miniszterelnök ellen. Szijjártó Péter továbbra is fenntartja korábbi véleményét, miszerint a főbiztosnak le kell mondania.

Szijjártó szerint Zeid Raad al-Husszein szélsőségesen bevándorláspárti hivatalnok, aki a migrációt, mint alapvető emberi jogot akarja elismertetni, és be akarja hozni a migránsokat Európába. Ezzel szemben Orbán Viktor miniszterelnök és a magyar kormány világossá tette, hogy a migrációt olyan veszélyforrásnak tartja, amit nem csak meg lehet, hanem meg is kell állítani – mondta a külügyminiszter, aki szerint látható, hogy a párhuzamos társadalmak veszélyt, rendezetlenséget idéznek elő, a kormány ezzel szemben a rendet és a biztonságot tekinti értéknek.

A külügyminiszter szerint vita van abban, hogy a sokszínű és multikulturális társadalom önmagában értéket jelent-e, illetve feljebbvaló-e mint egy egységes, homogén társadalom, de a magyar kormány erre nemmel válaszol. Szijjártó úgy fogalmazott:

„Mi, magyarok, akik 1100 éve itt és ilyenek vagyunk a Kárpát-medencében, mi itt és ilyenek akarunk maradni, mint ahol és amilyenek vagyunk, és ezt a döntési jogot senki nem veheti el tőlünk, senki nem mondhatja meg nekünk, hogy sokszínűek legyünk, azt pedig kikérjük magunknak, hogy emiatt minket bárki rasszistának nevezzen.”

Az akkori ENSZ-közgyűlés ülésszakán New Yorkban tartózkodó Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (középen), Barack Obama amerikai elnök (jobbra) és felesége, Michelle Obama (balra) találkozója 2016. szeptember 21-én. Fotó: KKM / MTI

Azt is mondta, szánalmasnak és a férfiatlan dolognak tartja a főbiztos részéről, hogy keddi nyilatkozata felolvasása után elhagyta az ENSZ emberi jogi tanácsának üléstermét. Azt is kifogásolta, hogy külügyminiszterként a főbiztosnak írt levelére nem kapott hivatalos választ, csak egy sajtóközleményt tettek közzé.



Szijjártó Péter jelezte: a globális migrációs csomagról szóló vitában jövő hétfőn New Yorkban képviseli a magyar kormányt, és ismét világossá teszi, hogy Magyarország szuverenitásából, biztonságából egy tapodtat sem vagyunk hajlandók engedni.

Arra a kérdésre, hogy mi lesz, ha nem mond le a főbiztos, a külügyminiszter úgy válaszolt: nincsenek illúziói, szerinte itt egy viszonylag hosszú harcra kell berendezkedni, hiszen a globális migrációs csomagról szóló vita decemberig el fog tartani.

Arra a felvetésre, hogy 2015 szeptemberében Orbán Viktor az ENSZ közgyűlésén a világkvóták bevezetése mellett érvelt, most viszont a kormányzati kommunikáció ezzel ellentétes állításokat fogalmaz meg, Szijjártó Péter azt mondta: már akkor is azt az álláspontot képviselték, hogy a migráció kérdése nem lehet csak európai probléma, hanem az egész világnak foglalkoznia kell ezzel az üggyel. A külügyminiszter szerint nem befogadási kvótáról van szó, hiszen a migráció kezelésének nem az a módja, hogy „hozzunk oda embereket, ahol nincsen baj, hanem az, hogy megoldjuk, hogy ne induljanak el”.

Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter Bécsről szóló videójáról kérdésre válaszolva azt mondta: nem látta a videót, de Bécsben a beiskolázásra kerülő gyerekek között óriási az aránya a bevándorlóknak, és kérdés, hogy szeretnénk-e hasonló helyzetet Budapesten vagy más magyar városban. Ő nem szeretné, ha magyar társadalom hasonlóan alakulna át, mint amilyen folyamatok jelenleg Ausztriában vagy Bécsben zajlanak.

Arra a felvetésre, hogy Bécs a felmérések szerint a világ három legélhetőbb városa között van, Matolcsy György jegybankelnök szerint pedig 2050-re szeretné Magyarország utolérni Ausztriát, Szijjártó Péter azt mondta: nem szabad összekeverni „a szezont a fazonnal”, ugyanis az kétségtelen, hogy Ausztria gazdasági fejlettség szintjén Magyarország felett van, de azt remélhetőleg nem állítja senki, hogy ez azért van, mert az elmúlt években sok illegális bevándorló vagy muzulmán fiatal érkezett. (MTI)