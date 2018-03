Kiskutyakínzós videót posztolt a Facebookra az érpataki polgármester

Hiába volt mindig is homofób és minimum rasszistagyanús, hiába hord meghökkentő jelmezeket és beszél totálisan összefüggéstelenül, Orosz Mihály Zoltán érpataki polgármester a magyar politikai dilipanoptikum valóságos állócsillagának számít. De még ezzel együtt is kevésszer tudta úgy kiborítani a kommentelőit, mint most, amikor önkéntes sintérnek felcsapva a saját gyepmesteri szolgáltását próbálta népszerűsíteni.



Mindezt egy olyan élő Facebook-videóval, ami egy kocsi csomagtartójába zárt klasszikus falusi pincsikeverék kutyák képével indul, akik közül egyiket mindeközben egy nyakára hurkolt kötéllel fojtogatnak. De úgy, hogy a nyomorult kutya hátsó lába közben szabályosan rángatózik a nyakát szorító hurok miatt.



Orosz utána elmeséli, hogy saját kezűleg segített befogni a hat kutyát, akiket átadnak a gyepmesternek. A nyitó képsorok fényében eléggé hátborzongató, amikor arról beszél, hogy az akció segít "rendezni" a kutyák sorsát, majd arra biztatja a lakosságot, hogy csak szóljanak nekik, ők pedig kimennek befogni a kóbor kutyákat.



Ahogyan arra számítani lehetett, Orosznál csak a videó alatti hozzászólók keményebbek.

Elképzelhető, hogy Orosz mindezt ráadásul egyfajta kampányvideónak szánta. Érpatakon ugyanis időközi polgármester- és képviselőtestületi választást tartanak március 25-én, miután a testület korábban feloszlatta önmagát. Orosznak egy kihívója van, a szintén függetlenként induló Nagy Imre Attiláné.