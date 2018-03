Egy héttel az ajánlásgyűjtés vége után még a KDNP-sek is gyűjtik a Fidesznek a támogatói aláírásokat

A parlamenti választáson való induláshoz szükséges aláírásokat a Fidesz állítása szerint már az első nap összegyűjtötte, de közölték: az aláírásgyűjtést így is folytatják. Maga Orbán Viktor miniszterelnök is kampányolni kezdett, és azzal a szöveggel, hogy gyűjtik „az aláírásokat”, személyesen gyűjtötte az adatokat a Kubatov-listához.

A hivatalos aláírásgyűjtő ív így néz ki:



Ezzel szemben a fideszes képviselők Facebook-oldalán szinte csak ilyen, támogatói aláírásgyűjtő ívnek nevezett papírok láthatók:

Kattintásra nagyobb méretben is elolvasható. Fotó: Fidesz

A Kubatov-lista bővítése láthatóan központilag ki lett adva, a képviselők naponta töltötték fel a Facebookra az aláírásgyűjtésen készített képeket. Ennek egyik legabszurdabb példája az volt, amikor Mezőtúron olyan erdélyi fiatalok gyűjtöttek aláírásokat Boldog Istvánnak, akik szolnokinak mondták magukat, fizetést sem kaptak, és egy Izraelről kérdező, „Allah akbar!”-t ordító férfi követi őket román rendszámú kisbusszal.

Magukat szolnokinak mondó erdélyi fiatalok szállásért és ellátásért cserébe Boldog István fideszes országgyűlési képviselő megbízásából aláírásokat gyűjtenek a Kubatov-listára 2018. februárban. Fotó: Hír Tv

Akkora lendülettel megy az adatgyűjtés, hogy annak ellenére, hogy múlt hétfőn véget ért az aláírásgyűjtés, a Fidesz nem állt le. Még ezen a héten is építik az adatbázist.

Gelencsér Attila (jobbra) Gelencsér Ferencné önkormányzati képviselő asszonnyal gyűjtötte az adatokat Kaposváron és környékén. Fotó: Gelencsér Attila / Facebook

Olyannyira lett foganatja annak, hogy Orbán közölte, az eddigi erőfeszítések két-háromszorosát várja el, hogy már a KDNP-s Aradszki András, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium energetikai államtitkára is gyűjti a támogatói aláírásokat a Fidesznek.

Aradszki András (KDNP) fideszes aláírásokat gyűjt a diósdi piacon 2018. március 10-én, öt nappal a választáshoz szükséges aláírások leadásának határideje után. Fotó: Aradszki András / Diósdi Fidesz / Facebook

De a szintén KDNP-s Rétvári Bence is gyűjtötte az aláírásokat a hétvégén.

Nem világos, hogy a KDNP-s politikusok miért gyűjtik az aláírásokat, hiszen bár a támogatói aláírásgyűjtő íven az áll, hogy „Kérjük, aláírásával támogassa a Fidesz-KDNP országgyűlési képviselőjelöltjét!”, az apróbetűs részben egyedül a Fidesz – Magyar Polgári Szövetség van megnevezve adatkezelőként.

Kósa Lajos kampányvideója miatt egyébként a Momentum panasszal is élt, mivel a fideszes jelölt a látszattal ellentétben nem a jelöltséghez szükséges ajánlásokat gyűjti, hanem a Fidesz támogató ívét íratja alá emberekkel, és arra is felhívja az egyik választópolgár figyelmét, hogy az életkorát is írja oda. A Momentum szerint ez megtévesztő, a választópolgárokat elbizonytalanítja, sérti a tisztességes választás meg a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvét. Az NVB a kifogást egyhangú döntéssel elutasította, mondván, nem vitatható, hogy a felvétel bizonyos részén a miniszter valóban ajánlóívről beszél, de a videó egésze alapján egyértelmű, hogy a támogatói aláírásgyűjtői ívre kéri az aláírásokat, és a felvétel végén külön is hangsúlyozza, hogy támogatókat gyűjtenek (bár ezt nem az aláíróval, hanem az aktivistákkal közölte). Az NVB azzal is érvelt, hogy Kósa a videót március 4-én tette közzé, amikor már 12 napja leadta ajánlásait a választási irodának.

Persze feltételezhetjük, hogy aki az aláírását odaadja a Fidesznek, az valószínűleg a támogatói ívet is aláírná, többféle elérhetőségét odaadva Kubatov Gábor csapatának, de azért megkérdeztük a Fideszt, hogy a választáson történő induláshoz szükséges támogató aláírások leadása után a párt aktivistái és képviselőjelöltjei mi célból folytatták az aláírások gyűjtését, és hogy a párt mennyi ideig használhatja a megadott adatokat. A kérdéseinkre nem kaptunk választ.

Kollégánkat hétfő délután a ferencvárosi otthonában egy helyi fideszes aktivista kereste fel, és azzal indított, hogy ajánláshoz gyűjtenek aláírásokat. Arra a felvetésre, hogy ez hogy lehet, amikor már egy hete véget ért az aláírásgyűjtés, két választ adott: