Újra őrizetbe került Kőrös Gusztáv

Újra őrizetbe vette Kőrös Gusztáv (Minden Szegényért Párt) képviselőjelöltet a Somogy Megyei Főügyészség – közölte Horváth Szilárd főügyész az MTI-vel.

A Nemzeti Választási Bizottság szerdán jogerősen felfüggesztette az országgyűlési képviselőjelölt mentelmi jogát, majd az ügyészség elrendelte a büntetőeljárás folytatását hivatalos személyi jelleg színlelésével elkövetett befolyással üzérkedés és más bűncselekmények gyanújával.

A Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság nyomozói szerda este újból őrizetbe vették Kőrös Gusztávot, amit egyrészt a megalapozott gyanú, az eljárás meghiúsításának, a szökésnek és a bűnismétlésnek veszélye, másrészt az indokol, hogy felmerült további bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja.

A gyanú szerint Kőrös Gusztáv – magát hivatalos személynek kiadva – több vállalkozótól jelentős összegeket kért azzal, hogy az általuk benyújtott pályázatoknál kedvezőbb elbírálás érdekében pénzt juttat hivatalos személynek. A gyanúsított így több mint 130 millió forintot szerzett meg a vele kapcsolatban állóktól.

De a jelölt jogerős nyilvántartásba vétele után megillette őt a mentelmi jog, ezért a Somogy Megyei Főügyészség megszüntette előzetes letartóztatását. Az NVB szerdán felfüggesztette Kőrös Gusztáv mentelmi jogát, mert a büntetőeljárás tárgyát képező cselekmény az idei országgyűlési képviselő-választás kiírása előtt történt és a büntetőeljárás nem áll összefüggésben a választási eljárással. Ezt követően vették újból őrizetbe Kőrös Gusztáv képviselőjelöltet – írja az MTI.

Kőrös Gusztáv az ATV-ben magyaráz a törpdominós videóról 2013-ban.

2013-ban hetekig tartotta lázban az országot a híres törpdominós bajai videó, amíg ki nem derült, hogy az egész „mögött” Kőrös Gusztáv áll, aki azt mondta, az „aljas és gerinctelen” MSZP megbízására készítette az oktatóvideót, és úgy tudta, borsodi romák előtt mutatják be azért, hogy ne hagyják magukat befolyásolni. Az MSZP rágalmazásért fel is jelentette, és állítólag hazugságvizsgálót is bevetettek ellene. Arról is írtak, hogy ex-DK-s lehetett. Ő kártérítést követelt az MSZP-től.