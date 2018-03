Az LMP a továbbiakban nem lesz kezdeményező az ellenzéki együttműködésben

A Lehet Más a Politika a vasárnapi ellenzéki egyeztetés és a hétfői jobbikos találkozó után kedden elnökségi ülést tartott, ami után az LMP vezetői sajtótájékoztatót tartottak a Képviselői Irodaház előtt.

Szél Bernadett miniszterelnök-jelölt elmondta, hogy legkésőbb Hódmezővásárhely óta lehet tudni, hogy a kormányváltásra a legnagyobb esély akkor van, ha a választókerületekben egy ellenzéki jelölt indul a Fidesz-KDNP jelöltje ellen. Szél azt mondta, az ellenzéki egyeztetések eddigi legfontosabb tanulsága, hogy a párttömbök egyelőre nem értették meg, hogy mennyire fontos a lehető legszélesebb koordináció. Szél Bernadett arra kér mindenkit, hogy érezzék át a történelmi felelősséget, és menjenek el április 8-án szavazni. Az LMP a továbbiakban kezdeményező szereppel nem fog élni, de mindent meg fognak tenni azért, hogy a lehető legtöbben elmenjenek szavazni, dacára annak, hogy „nem demokratikus választásra készülődünk” – mondta.

Hadházy Ákos társelnök szerint az LMP nem rúg fel semmilyen asztalt, de a partnerek sajnos nem voltak hajlandók egyszerre tárgyalni. Ezért most felállnak az asztaltól, de továbbra is nyitottak az együttműködésre. Szerinte ezt a választást most a Fidesz nem tudja megnyerni, csak az ellenzék tudja elveszíteni.

Gémesi György, az Új Kezdet vezetője elmondta, hogy azért nem sikerült a megállapodás, mert senki sem akart őszintén megállapodni. Szerinte megdöbbentő az ellenzék állapota, és nem véletlen, hogy az ellenzék itt tart.

Fotó: Plankó Gergő / 444

Hadházy kérdésre elmondta, hogy nem kizártak a visszalépések, de azt szerették volna, ha ezek meglehetősen nagyszámúak és széleskörűek.



Arra a kérdésre, hogy az LMP visszalép-e, Szél Bernadett nem válaszolt egyértelműen, azt mondta, mivel a Jobbik nem volt hajlandó együttműködni, és 106 jelöltet indul, most arra kell koncentrálni, hogy a lehető legtöbben menjenek el szavazni. Szerinte az egyeztetéseket nem lehet a végtelenségig húzni.

Hadházy azt mondta, hogy nem fognak élő egyenes adásban beszámolni minden egyes egyeztetésről, de ha az LMP változtatni fog az álláspontján, akkor azt be fogja jelenteni.

Szél Bernadett azt mondta, egy komplett médiahadsereg dolgozik azon, hogy azt mutassa be, mintha Orbán Viktornak nem lennének ellenfelei, de szerinte nagyon is vannak. A miniszterelnök-jelölt szerint a DK azzal, hogy közölte, nem akar együttműködni a Jobbikkal, jelezte, nem kívánja, hogy széles összefogás legyen. Az LMP-s Vágó Gábor kijelentéséről azt mondta, nem jó, ha Magyarországon ilyen diskurzusok vannak, ő ebben nem szeretne részt venni.

Szerinte Orbán Viktor március 15-i fenyegetőzése azt mutatja, hogy nagyon szomorú idők következnek, ha nem mennek el elegen szavazni.

Arról, hogy a Momentum három körzetben is visszalép a Jobbik javára , egy helyen a Jobbik javára, egy másikon MSZP, illetve még egy helyen az LMP javára, azt mondta, fontosnak tartja, hogy a Momentum kampányoljon, és minél több fiatalt szólítson meg. Hadházy szerint a kormányváltásra 70 százalékos részvétel fölött egyértelműen megvan a lehetőség.

Arra a kérdésre, hogy ha az MSZP vagy a DK az utolsó pillanatokban bekopogna hozzájuk, hogy egyeztessenek, nyitottak lennének-e az együttműködésre, Szél azt mondta: a legszélesebb együttműködésre van szükség. Szél szerint ők tiszta helyzetet akartak teremteni, de nem mindenki érdekelt abban, hogy tiszta legyen a helyzet.



A sajtótájékoztatóval egy időben a 24.hu megírta, hogy Kassai Dániel, az LMP országgyűlési képviselőjelöltje is visszalépett Kunhalmi Ágnes, az MSZP-P közös jelöltje javára a budapesti 15-ös választókerületben.