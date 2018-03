Márki-Zay bemutatott 53 ellenzéki jelöltet, akik szerinte a legesélyesebbek az egyéni körzetekben

A hódmezővásárhelyi polgármester bemutatta a rendszervaltas2018.hu oldalon közölt információkat az ellenzéki képviselőjelöltek koordinációjáról. Az élő közvetítésünket itt lehet újranézni:



Márki-Zay Péter felidézte, hogy Hódmezővásárhelyen sikerült a pártokat együttműködésre kényszeríteni, és mivel egy egy elleni küzdelem volt, így volt remény, ezért nagy számban mentek el az emberek szavazni, és ebből lett a győzelem. A polgármester azt mondta, ő keresztény-konzervatív emberként is tud együttműködni az ellenzékkel, és ez is azt mutatja, hogy lehet együttműködni.

Márki-Zay a honlapról elmondta, hogy ma felkerült 53 esélyes ellenzéki jelölt, és arra kért mindenkit, hogy őket támogassák, mert így lesz remény a rendszerváltásra.

Azt ígérte, a választásokig felkerül mind a 106 körzet legesélyesebb jelöltje. Márki-Zay egyúttal adományokat is vár.

Márki-Zay elmondta, hogy a listákat a jelenlévő civil szervezetekkel (többek között a Közös Ország Mozgalom, a Viszlát, kétharmad!, a volt miniszterekből álló V18 és a Számoljunk Együtt Mozgalom) és a pártokkal is folyamatosan egyeztetik. A közös tervük: a maffiaállam leváltása, a Fidesz uralmának megdöntése és a korrupció megszüntetése – mondta.

Márki-Zay azt kéri, hogy a baloldaliak is szavazzanak a legesélyesebbre még akkor is, ha az jobbikos, és a jobbikosok is szavazzanak a baloldali jelöltekre a kormányváltás érdekében.

A polgármester szerint a legfontosabb, amit az ellenzéki pártok tehetnek, az az adott körzetekben a visszalépés a legesélyesebb jelölt javára. Mint mondta, ez ugyan a pártfinanszírozási törvény miatt elvesztett kampánypénzt is jelent, de Márki-Zay szerint kormányváltás esetén a pártfinanszírozást is felül kell vizsgálni, úgyhogy ez ne legyen probléma.

A civil szervezetek képviselői ezután egyesével elmondták, miért fontos az ellenzéki egyeztetés és együttműködés a mostani, aránytalan választási rendszerben. Közülük a Közös Ország Mozgalom vezetője, Gulyás Márton azt is elmondta, hogy mérésekkel segítik Márki-Zayt. Az alkalomból hét új felmérést is bejelentett, amiket a kampány utolsó hetében fognak publikálni. Azt mondta, nem ért egyet Orbán Viktorral, aki szerint a viták ideje lejárt, Gulyás szerint épp most van itt az idejük.

Lányi András azt mondta, hogy azokhoz szól, akik úgy gondolják, Gyurcsány Ferenc vagy Vona Gábor semmivel sem lenne jobb miniszterelnök, mint Orbán Viktor. Nekik azt üzente, egyetlen közös cél van, a mostani kormány leváltása. És amikor ezen túl leszünk, és sikerül megváltoztatni a rendszert, akkor majd mindenki szavazhat a szíve szerint. Elek István szerint az átszavazási hajlandóság folyamatosan erősödik, úgyhogy jó lenne, ha az ellenzéki pártok vezetői is támogatnák az átszavazást a legerősebb jelöltre.

Az Azonnali felidézte, hogy eddig egy párt volt, ami mindenfajta együttműködést elutasított, amire Márki-Zay elmondta, hogy 8 évvel ezelőtt őt felkérte jelöltnek a Jobbik, de nem vállalta, most viszont közös ellenzéki jelöltként elindult, és nyert. Arra biztatja a Jobbik vezetését, hogy találják meg azt a módot, hogy a baloldali szavazók támogatását is élvezzék.

A rendszervaltas2018.hu listájáról azt mondták, több, különböző felmérést – köztük kutatóintézetek felméréseit – szintetizáltak, a Közös Ország Mozgalom figyelembevételeit maximálisan figyelembe véve.

Azt is elmondták, hogy a koordináció már csak azért is jó, mert a Fidesz-KDNP töredékszavazatait is csökkenteni tudják, ha olyan kerületekben, ahol az ellenzék amúgy sem nyerhet, legalább kisebb arányban győz a Fidesz.