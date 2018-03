Lemondással kezdett fenyegetőzni Juncker, amikor a kabinetfőnöke kinevezésével szekálták

Csütörtök délután a néppárti állam-és kormányfőinek találkozóján is téma volt, hogyan juthatott el ilyen gyorsan Jean-Claude Juncker kabinetfőnöke az Európai Bizottság főtitkári posztjáig. Sokak szerint Martin Selmayr nem átlátható körülmények között, jogi és szabályozási kiskapukat kihasználva kapta meg az egyik legkomolyabb, brüsszeli állást.

A Bizottság főtitkára a legmagasabb hivatali pozíció az Unióban, Selmayr 33 ezer közszolga irányításért fog felelni. A kinevezés miatt az Európai Parlament költségvetési bizottsága is magyarázatot követel.

Jean-Claude Juncker és Martin Selmayr Fotó: THIERRY MONASSE/dpa Picture-Alliance/AFP

Pénteken a Spiegel és a Süddeutsche Zeitung is arról írt, hogy az ügy firtatás miatt Juncker a lemondásával kezdett fenyegetőzni. A Bizottság elnöke azt mondta, egyedül is el tudja dönteni, kit nevezzen ki. „Selmayr nem fog menni. Vagy ha ő megy, megyek én is” - jelentette ki Juncker majd kivonult a teremből. A Spiegel beszámolója szerint Merkel és a többiek meglepetten figyelték az eseményeket.



Brüsszelben Selmayrt igazi kavarógépnek tartják. Junckert azzal vádolják, hogy még a mandátumának lejárta előtt gyorsan megajándékozta a pozícióval a bizalmasát. Tulajdonképpen milyen, hogy jövőre milyen tisztújítások jönnek a Bizottságban, Selmayr kulcspozícióban marad, és minden lényegi folyamatba beleláthat a jövőben is.