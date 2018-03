Orbán: Európai férfiként mindig megadjuk a nőknek kijáró tiszteletet. Sőt, többet is mint ami jár

A brüsszeli EU-csúcs miatt Orbán Viktor szokásos pénteki rádióinterjúja vasárnapra cúszott. A miniszterelnök a Kossuth Rádió Vasárnapi Újság című műsorán mondta fel a kötelezőt, öt gondolatát szemlézzük.



"Itt is ugyanaz van,"

Brüsszelből az az utasítás érkezett ide is, amit a magyar ellenzék is be is tart, hogy a migrációról nem lehet beszélni, mondta miniszterelnök. Orbán szerint cenzúrázzák nyugaton a témát, sőt, már az internetet is. "Videókat vetettnek le, töröltetnek," tette hozzá.

Az egész európai kultúra a nők egyenjogúságára épül,

ez a sarokköve, mondta Orbán. És mindig megadjuk a nőknek kijáró tiszteletet,

"sőt, többet is mint ami kijár."

Ez most a migránsok miatt veszélyben van.

"Végül rá akarják tenni kezüket a magyar bankrendszerre, energiaszektorra,"

mondta a Soros-hálózat, és Soros György céljáról. Mert végülis "ő egy pénzügyi spekuláns, nem is kispályás."

"Szeretnénk tiszta lapokkal játszani, és azzal is játszunk,"

mondta az április 8-i országgyűlési választásról a miniszterelnök.

"Ismerem a saját fajtámat. A családom egyik fele Pannóniából, a másik fele Hunniából van. Nekem az az érzésem, hogy elég sok mindent tudok a magyar népről,"

válaszolta arra a kérdésre, hogy miért nem dicsekszik, nyomatja a Fidesz az elmúlt nyolc év eredményeit. Orbán egyértelműen kijelentette: a kampányból hátralévő két hétben sem lesz változás, csak Soros és a migráció lesz a téma, nincs letérés.

+1

A miniszterelnök, ahogy korábban két vidéki tévének adott interjújában, most a Kossuth Rádióban is elmondta a hasonlatot: a migráció olyan, mint a tubus fogkrém.