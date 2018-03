A CIA-nak is bedolgozó adatelemző szerint fel kell készülnünk a sokkal kifinomultabb, személyre szabott kamuhírek érkezésére

Az MIT Technology Review számolt be róla, hogy az adatbányászással és elemzéssel foglalkozó, többek között a CIA-nak is bedolgozó Primer vezérigazgatója, Sean Gourley szerint jöhet lassan a fake news 2.0 korszaka, ami azt takarja, hogy a mesterséges intelligenciára épülő algoritmusok révén jóval szofisztikáltabban kialakított kamuhírek áraszthatják majd el az internetet.

Goruley egy San Francisco-i konferencián beszélt arról, hogy a kamuhírek generálásának automatizációja nagyon hatékonnyá teszi majd a folyamatot. Az MIT Technology Review szerint ez egyben egy figyelmeztetés lehet a Facebooknak is, hiszen a vállalat jelenleg éppen a kamuhírek terjesztése miatt keveredett komoly politikai bajba. Nemrég épp Mark Zuckerbeg beszélt arról, hogy felmerült, AI segítségével küzdene a Facebook a kamuhírek ellen. De Gourley szerint a mesterséges intelligenciát a másik oldal is használhatja majd.

Sean Gourley Fotó: KEVORK DJANSEZIAN/AFP

Szerinte jelenleg a kamuhírek meglehetősen egyszerű sémára épülnek, de a technológia ebben változást hozhat: az algoritmusok kitalálhatnak olyan kamutörténeteket, melyek illeszkednek az egyes emberek személyes érdeklődési köréhez, és melyeket elhintés előtt tesztelhetnek is, ezzel maximalizálva a hatásfokát. Gourley szerint ma már nincs technológiai akadálya annak, hogy generáljanak egymillió sztorit, majd lemérjék, melyik terjed a legjobban, és azt kezdjék el nagyüzemben terjeszteni.

Gourley beszélt arról is, hogy szintén lehet változást elérni abban, ha egy szofisztikáltabb algoritmus jobban kiismeri a közösségi oldalak hálózati dinamikáját, ezzel pedig lehetőséget teremtve arra, hogy felnagyítsák a poszt hatásfokát.

Szerinte, amit most látunk a kamu hírekből, az a műfaj primitív állapota, és már ennek is nagyon komoly hatása volt. A nagyja pedig majd csak ezután jön. Azzal viszont ő is egyetértett, hogy az AI eszköz lehet a megoldásban is, hiszen ha az egyik oldalon algoritmusok állítják elő a kamuhíreket, akkor érdemes ellenük algoritmusokat is bevetni.