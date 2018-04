Bevezetés a nemizolált komplex felületszingularitások világába: újraindul a MateMorfózis

A MateMorfózis sorozat az egyik legizgalmasabb tudományos ismeretterjesztő program jelenleg itthon: Pintér Gergő és barátai meglehetősen komplex tudományos kérdésekről adnak elő, végig a témához kevésbé értők fantáziáját célozva.

A héten indul majd az új forduló, amit most be is harangozunk: ezeken Gergő a most befejezett disszertációját fogja bemutatni, melynek témája a nemizolált komplex felületszingularitások.

„Ezek 6 dimenziós térben csavargó 4 dimenziós felületek, komplex egyenletekkel megadva. Ehhez nyújt bemelegítést az első négy előadás: az elsőn megbarátkozunk a csavarodással, a másodikon a több dimenziós terekkel és gömbökkel, harmadikon a komplex számokkal, a negyedik pedig már a geometriai szingularitásokról szól, melyeket a 70-es években katasztrófaelmélet néven népszerűsítettek.” – szól a beharangozó a sorozatra, ami a Gólyában zajlik majd, az első alkalom most szerdán 18.30-tól, összesen öt alkalomból áll a sorozat.

Ugyan a téma nagyon súlyosnak hangzik, de pont az az ígéret, hogy az előadás végére az is érteni fog valamennyit a kérdésről, aki korábban soha nem foglalkozott ilyesmivel.

Itt egy részletesebb leírás az egyes előadások témájáról, ez pedig Gergő egy korábbi TEDxYouth-os előadása: