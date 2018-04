Billegő kétharmad, egy-két választókerület is számít

A Medián a választás előtti két és fél napban a 444 és az RTL Magyarország felkérésére 3000 szavazópolgár személyes megkérdezésével igyekszik kideríteni a választási részvételi arányt és a pártok esélyeit. A szombat délelőttig beérkezett adatok feldolgozása alapján megállapítható, hogy a héten publikált március végi adatokhoz képest a részvételi kedv egy hajszállal visszaesett, akkor a megkérdezettek 66, most 64 százaléka mondta, hogy vasárnap biztosan elmegy szavazni. Ennek alapján, és figyelembe véve a korábbi hasonló előrejelzések „beválását”, akár 65 százalékot meghaladó részvétel is elképzelhető.

A lakosság kormányváltást óhajtó fele most is valamivel kevésbé aktív, mint a kormány maradását kívánók, tehát ha az utolsó pillanatban az ellenzék megközelítően olyan mértékben tudná mozgósítani a híveit, mint ahogy az az utóbbi hetekben a Fidesznek sikerült, valamivel szorosabbá tudná tenni az eredményt. Ezt az esélyt az is növeli, hogy újból nőtt a kormányváltás híveinek aránya (a március végi 42 százalékról 48 százalékra).

A kormánypárt támogatottsága valamivel csökkent, és a kétharmados többsége bizonytalanná vált, pedig a március végi adatok alapján még nagyon valószínűnek tűnt. A Medián mostani (de még mindig nem végleges) mandátumbecslése szerint a Fidesz képviselőinek száma épp nem éri el a kétharmadot. A sokakat érdeklő másik fontos kérdés, hogy hány párt jut be a parlamentbe. A Medián mostan részadatai alapján továbbra is úgy tűnik, hogy öt ilyen párt, illetve közös pártlista van: a Fidesz-KDNP, a Jobbik, az MSZP-Párbeszéd, az LMP és a DK. Összefoglalóan megállapíthatjuk, hogy amennyire bizonytalan a kormánypárt kétharmada, annyira valószínűnek tűnik az ötpárti parlament.

A Medián felmérése még nem zárult le, a most közöltek az első körben felvett adatok elemzésén alapulnak. A felmérés végleges eredményét vasárnap este hétkor, illetve a szavazókörök zárása után közöljük.