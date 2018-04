Orbán kampányszótárában nem létezik az egészségügy és az oktatás

Olyan sok interjút adott Orbán Viktor a kampányban, hogy a miniszterelnok.hu sem tudta tartani a lépést. Így csak a legfontosabbakat kerültek fel szó szerint Orbán Viktor hivatalos honlapjára. Nem azért maradt ki a többi, mert azokban megszorongatták a Fidesz vezetőjét, arra gondosan vigyázott, hogy valódi kérdéseket ne kapjon. Egyszerűen elaludhattak az unalomtól a szöveget gépelő beírók, hiszen Orbán mindenhol ugyanazt mondta el, csak éppen kicserélte az adott település nevét, amikor a migrációtól leginkább veszélyeztetett városról beszélt. Így sajnos lemaradt a dicsőségfalról a köztévés Péter Árpád korszakos interjúja is, és Botos kolléga volt kénytelen kigyűjteni a vidéki sajtóhakni legerősebb pillanatait is.

A vélhetően legfontosabbnak tartott interjúk közül szombat délelőttig 8 került fel a miniszterelnok.hu-ra december óta. (Volt előtte egy egy hónapos szünet, mi is itt állnák meg.) A nyolc interjú közül hat a közrádióban hangzott el, kétszer az Echo TV-ben járt Orbán, hogy álljon Bayer Zsolt keresztkérdései elé.

Orbán Viktor kampánytémái Dátum "Soros" "migráns, migráció" "bevándorló, bevándorlás" egészségügy ("kórház, orvos") oktatás ("tanár, diák, iskola, pedagógus") 2017. december 1. 9 4 6 0 0 2017. december 9. 13 6 12 0 0 2017. december 22. 0 0 12 0 0 2018. január 19. 6 19 12 0 0 2018. február 2. 2 9 4 0 0 2018. március 2. 5 6 21 0 0 2018. március 25. 9 20 16 0 0 2018. április 1. 6 7 12 0 0 Összesen 50 71 95 0 0 Forrás: 444-gyűjtés

December elsején az egészségügyről ugyan semmi nem hangzott el, de az egészség témája szóba került, mégpedig így:

„Mert ha beengedjük a migránsokat, akkor nemcsak a fideszeseknek kell velük együtt élni, hanem minden magyar embernek, és ezt felülírja ez a tény és ennek a dolognak a súlyossága, fontossága az emberek szívében, sőt az ösztönvilágában, a gyomrában elfoglalt helye, az embernek vannak egészséges ösztönei, az felülír mindenfajta párthovatartozást és pártválasztást.”



Március 2-án az orvosság szó hagyta el Orbán Viktor száját:

„Tehát most is az a helyzet, hogy akármit is akarnak az ellenfeleink, nyilvánvalóan látom Soros György pénzét a háttérben, tehát látom a mesterkedéseket, ezekkel szemben egyetlen orvosság van: a nyílt, egyenes, őszinte beszéd.”

Ugyanitt hónapok után elhangzott az iskola szó:

„Én sohasem osztottam ezeket a bonyolult megközelítéseket, én egy másik politikai iskolát jártam ki.”

Csak ebben a 8 interjúban összesen 216-szor mondta ki Orbán, hogy Soros/migráns/migráció/bevándorló/bevándorlás. Miközben az egészségügyről egyszer sem beszélt, az oktatásról sem.

Az interjúkat készítők 36-szor érintették Orbán kedvenc és egyetlen témáját. Az egészségügyre/oktatásra vonatkozó kérdések száma: 0.

Orbán Viktor nem vállalta idén sem a miniszterelönk-jelölti vitát, így a 2006-os volt az utolsó, amiben részt vett, Gyurcsány Ferenc ellen. Nem fogadta el a tüntetéseket szervező Független Diákparlament meghívását sem. (Lázár János pedig arra hivatkozva szerelte le a tüntetőket, hogy ugyan vannak megfontolandó dolgok a követeléseikben, de mivel kampányban tiltakoztak, így nem állnak szóba velük. Így aztán az Echo TV-vállalta, hogy mondatokat elemeztet a diákok képviselőjével.) Orbán azért eljutott köznevelési intézménybe, igaz, meg is büntették érte, mert óvodásokkal kampányolt, a szülők jóváhagyása nélkül. Egy új óvoda alapkőletételén pedig úgy migránsozott, mintha fideszes fórumon lett volna.

Az Orbán nélkül megrendezett miniszterelnök-jelölti vitákon, például a diákok által szerevezetten nem volt sorosozás és migráció helyett egyebek között egészségügyről és oktatásról volt szó. Az egészségügyi dolgozók közben csak úgy tüntethettek, ha a színpadon nem politizálnak. Amikor az egyik felszólaló kiejtette Orbán Viktor nevét, el kellett hagynia a pódiumot.

Egészségügyi programot egyedül a Fidesz nem tett közzé a pártok közül. A mondanivalójuk kimerült annyiban, hogy egészségügyre se jut egy fillér se, ha jönnek a bevándorlók. Miközben egy betegét elveszítő háziorvos már arról ír, hogy a Honvédkórház lett valódi no go-zóna, „ahova belépve nem biztosítanak a törvények védelmet, kiszolgáltatott, megfélemlített betegek várakoznak, remélve sorsuk jobbra fordulását. De, amíg az SBO vezetőjének, és az orvosigazgatónak nem az emberek élete, egészségük javítása az elsődleges, addig nem tudom a betegeimet beküldeni, ez egyszerűen ellentétes az orvosi eskümmel." A János Kórházban pedig hetekig kézben cipleték a betegeket, mert elromlott a lift. A kórházakban közben újra eladósodtak, az orvoshiány miatt hosszabbodnak a várólisták.

Orbán nemcsak a politikai vitákat kerülte, ahol szóba kerülhetett volna az oktatás vagy az egészségügy. interjút nemcsak nekünk nem adott, de egyetlen, nem kormányközeli szerkesztőségnek sem. Az ember, akihez szerinte bárki odaléphet, az RTL-t pénteken úgy cselezte ki, hogy beszállt a furgonjába, és a másik oldalon szállt ki, ahová már nem követhették a kamerák.