A sorbanállás alaposan elvette a kedvét a választóknak a szavazástól

A legzsúfoltabb, átjelentkező szavazókat is fogadó szavazókörökben átlagosan 20%-kal volt alacsonyabb a választáson a részvétel, mint az adott választókerület többi szavazókörében átlagosan.

A sorok miatt akár 7000 szavazó is dönthetett úgy, hogy mégsem adja le szavazatát.

Az április 8-ai választás egyik leglátványosabb jelensége volt, hogy több szavazókör előtt kígyózó sorokban álltak az emberek. Ezek olyan szavazókörök voltak, ahol a más település jelöltjeire szavazó, ide átjelentkező választókat is fogadtak (pl.: valakinek Debrecenben van az állandó lakcíme, de Budapesten él, és Budapesten akar szavazni debreceniként.)

200.041 szavazó jelentkezett át, az ő fogadásukra minden választókerületben legalább egy szavazókört jelöltek ki, Budapesten, ahol a legtöbb átjelentkező szavaz, kerületenként egy ilyen szavazókör volt. Ezekben a kijelölt szavazókörökben azonban a helyiek is szavazhattak, azaz óriási zsúfoltság alakult ki. A 2018-as választásokon az átjelentkezők száma jóval magasabb volt, mint 2014-ben (120 ezer) vagy 2010-ben (59 ezer).

Nem jött be a VIP-sor

Egy standard szavazókörben olyan 800-1300 szavazó adhatja le szavazatát reggel 6-tól este 7-ig, ám az átjelentkezős szavazókörökben több ezerre ment fel a számuk (a csúcs 10.000 volt), mivel nem arányosan oszlottak el az átjelentkezők, és a választást lebonyolító Nemzeti Választási Iroda nem helyezett ki több fülkét, nem nyitott meg több helyiséget, hogy az áradatot kezelni tudja.

Az urnazárás 19 órakor volt, de az utolsó szavazó a budapesti Bocskai úton fél 11 előtt néhány perccel adta le szavazatát. (Aki 19 óráig beállt a sorba, szavazhatott.)

Ezekben a szavazókörökben tehát szavaztak helyiek és átjelentkezők is. Igaz, hogy a helyieknek nem kellett az átjelentkezős sorba beállniuk, ez - úgy látszik - nem oldotta meg a problémát. Feltehetően a szavazók előbb megijedtek, mintsem rájöttek volna, hogy nem kell sorban állniuk.

Megnéztük, mennyire vette el a nagy sor a helyi szavazók kedvét, és arra jutottunk, hogy nagyon.

Jelentős eltérést mutatnak ugyanis az átjelentkezős szavazókörök részvételi adatai a nem átjelentkezős szavazókörök részvételi adataitól, ahogy az adott szavazókörhöz tartozó választókerületben mért részvételtől is.

A sorbanállás elvette a szavazók kedvét a szavazástól; Azokat a szavazóköröket (szk) és választókerületeket (evk) vizsgáltuk, ahol több mint 1000 fő volt az átjelentkezett szavazók száma 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1: Település, evk kódja; 2: Szavazókör kódja; 3: Átjelent-kezett választók száma, akik elmentek szavazni; 4: A helyi választók száma; 5: Akik elmentek szavazni a helyiek közül; 6: A helyi szavazók részvételi aránya a szavazó-körben; 7: Részvételi arány az egész evk-ban; 8: Ennyivel csökkent a szavazási kedv az evk-részvételhez képest; 9: Azok száma, akik még elmentek volna, ha nincs sor *; Pécs, Baranya 01 047 3141 1270 304 23.94% 70.99% 47.05% 598 Miskolc, BAZ 02 096 1886 919 272 29.60% 68.23% 38.63% 355 BP XVII., BP 14 021 1556 1027 421 40.99% 76.28% 35.29% 362 BP XXI., BP 17 038 1863 810 321 39.63% 72.10% 32.47% 263 BP VIII., BP 06 008 5212 1322 426 32.22% 63.67% 31.45% 416 Székesfehérvár, Fejér 01 033 2088 1162 518 44.58% 75.53% 30.95% 360 Szeged, Csongrád 02 311 4686 1145 447 39.04% 69.96% 30.92% 354 BP III., BP 10 042 4748 717 343 47.84% 76.97% 29.13% 209 Kecskemét, BK 02 047 1963 601 246 40.93% 69.55% 28.62% 172 BP X., BP 09 035 3538 771 324 42.02% 70.18% 28.16% 217 Veszprém, Veszprém 01 001 1579 441 201 45.58% 73.41% 27.83% 123 BP XIV., BP 08 023 7177 1295 632 48.80% 75.76% 26.96% 349 BP VII., BP 05 010 4164 811 346 42.66% 68.18% 25.52% 207 BP XIII., BP 07 034 7438 1122 541 48.22% 72.90% 24.68% 277 BP II., BP 04 011 3637 896 525 58.59% 81.08% 22.49% 201 Érd, Pest 01 005 1083 964 532 55.19% 74.63% 19.44% 187 BP XV., BP 12 015 2209 1079 585 54.22% 72.84% 18.62% 201 BP IX., BP 01 009 5915 834 481 57.67% 75.67% 18.00% 150 BP XXII., BP 18 01 1439 628 378 60.19% 78.10% 17.91% 112 BP XVIII., BP 15 011 2209 976 566 57.99% 75.72% 17.73% 173 Szombathely, Vas 01 040 1377 808 468 57.92% 75.29% 17.37% 140 BP XX., BP 16 011 1865 1022 570 55.77% 72.01% 16.24% 166 Sopron, GYMS 01 001 2386 943 559 59.28% 75.19% 15.91% 150 BP IV., BP 11 063 3556 1325 787 59.40% 74.37% 14.97% 198 Debrecen, HB 02 058 3663 1629 858 52.67% 66.85% 14.18% 231 BP XI., BP 02 035 8553 839 566 67.46% 80.20% 12.74% 107 BP V., BP 01 011 2213 682 430 63.05% 75.67% 12.62% 86 Győr, GYMS 01 008 3809 624 374 59.94% 72.30% 12.36% 77 Szolnok, JNSZ 01 020 1057 845 483 57.16% 69.51% 12.35% 104 BP I., BP 01 003 1513 1030 677 65.73% 75.67% 9.94% 102 BP XVI., BP 09 017 1798 830 589 70.96% 80.28% 9.32% 77 BP VI., BP 05 026 2446 762 450 59.06% 68.18% 9.12% 70 Eger, Heves 01 023 1190 835 515 61.68% 70.53% 8.85% 74 BP XIX., BP 09 023 1856 1041 648 62.25% 70.18% 7.93% 83 BP XII., BP 03 023 3188 683 504 73.79% 80.95% 7.16% 49 Dunakeszi, Pest 05 011 1022 874 629 71.97% 75.90% 3.93% 34 Nyíregyháza, SZSZB 01 047 1349 707 487 68.88% 71.11% 2.23% 16 Átlag 20.47% Összesen 7 051 Forrás: Valasztas.hu, 444-gyűjtés; * - ez egy elméleti érték: az adott szavazókörre vetítettük a választókerület részvételi arányát, majd kivontuk a szavazni végül elment szavazók számát



A legdurvább volt a helyzet Pécsen, ahol a Kossuth téri szavazókörben 47 százalékkal kevesebben mentek el szavazni, így a részvételi hajlandóság csak 24 százalékos volt a 67 százalékos országos részvételhez és a választókerületben mért 71 százalékos részvételhez képest.

Azaz a helyi szavazók visszarettentek a soroktól, és egyszerűen nem szavaztak annyian, mint más szavazókörökben.

Nem a helyszín volt elérhetetlen

Voltak olyan átjelentkezős szavazókörök, amelyek ugyanabban az épületben voltak, mint más, nem átszavazós szavazókörök. A részvételi hajlandóság ezeknél is alacsonyabb volt, mint a standard szavazókörökben - azaz nem az számított, hogy az átjelentkezős szavazókör esetleg nehezebben volt megközelíthető, mint más:

Budapest 12., XV kerület

Széchényi tér 13., általános iskola

013-as: 66,58% részvétel (793/1191)



014-es: 73,37% részvétel (595/811)



015-ös: 54,22% -os részvétel (585/1079) -- több mint kétezren jelentkeztek át



-os részvétel (585/1079) -- több mint kétezren jelentkeztek át 016-os: 75,22% részvétel (847/1126)



Veszprém 01., Veszprém

Cserhát ltp. 11., Lovassy L. gimnázium



001-es: 45,58% -os részvétel (201/441) -- 1.579 átszavazó volt



-os részvétel (201/441) -- 1.579 átszavazó volt 002-es: 72,7%-os részvétel (597/821)



003-as: 78,72% (814/1034)

Budapest 14., Budapest XVII.

Széchenyi u. 1-7., Balassi Bálint gimnázium



020-as: 67.75% -os részvétel (544/803)



021-es: 40.99%-os részvétel (421/1024) -- 1.643 átjelentkező volt



részvétel (421/1024) -- 1.643 átjelentkező volt 022-es: 73.85%-os részvétel (706/956)



023-as: 70.6 %-os részvétel (718/1017)

A Nemzeti Választási Irodát még a választás éjszakáján több lap is kérdezte, hogy miért nem lehetett jobban felkészülni a helyzetre, hiszen ez már sorban a 3. választás volt, ahol kifejezetten nagy problémát jelentettek a lebonyolításban az átszavazós körzetek, miközben nem tűnik bonyolult feladatnak több urnát kihelyezni, és a szavazást felgyorsítani.

Pálffy Ilona, az NVI elnöke nem tudott megnyugtató magyarázatot adni arra, hogy miért okoztak már a sokadik alkalommal problémát a sorok. Egyik nyilatkozatában azzal védekezett, hogy törvényt kellene módosítani, az átjelentkezés határidejét előbbre hozni péntekről szerdára - így gyorsabban kiderülne, mennyi az átjelentkező.

Pedig az NVI tudhatta, hogy nagy lesz az átjelentkezés, egyfelől a 2014-es tapasztalatok is ezt mutatták, másfelől ugyan az igaz, hogy pénteken 30 ezren jelezték, hogy átjelentkeznek, de már pénteken is több volt az ismert átjelentkező, mint az előző választáson (170 ezer vs 128 ezer).

