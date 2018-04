Az USA csőre töltve várja, hogy Szíria mer-e újra vegyi fegyvert bevetni

Vaszilij Nebenzia, Oroszország ENSZ-nagykövete a Biztonsági Tanács ülésén. Fotó: Luiz Rampelotto/EuropaNewswire/Picture-Alliance/AFP

Hiába hívta össze Oroszország az ENSZ Biztonsági Tanácsát az Egyesült Államok, Nagy-Britannia és Franciaország péntekre virradóra Szíriában végrehajtott bombázása miatt, az akciót nem sikerült elítéltetni. Nikki Haley, az Egyesült Államok ENSZ-nagykövete a tanácskozáson még azt is egyértelművé tette, hogy az USA készen áll további csapásokra is. "Csőre töltve" várják, hogy a szíriai rezsim ezután kész-e még bevetni a vegyi fegyvereit, tolmácsolta Donald Trump üzenetét. "Ha az elnökünk húz egy vonalat, be is tartja azt" - mondta.

Az amerikaiak és szövetségeseik a múlt hét végi dúmai vegyi támadás miatt bombáztak három szír katonai létesítményt, a szír hadsereg vegyifegyver-központjait. A Pentagon értékelése szerint a csapás ugyan nem garantálja, hogy Aszad újra vegyi fegyvereket vessen be, mert a készleteit nem semmisítették meg, de csapást mértek a fő vegyifegyver-üzemre és azokra a bázisokra, ahonnan a támadás indulhatott.

Szíria és Oroszország mindeközben tagadja, hogy vegyi fegyvereket vetettek volna be a kormányellenes lázadók ellen a Damaszkusztól keletre található keleti Gútában. A szír rezsim szerint a lázadók fabrikációja csupán a vegyi támadás.

Oroszország is a bizonyítékok hiányára hivatkozott, illetve arra, hogy az Egyesült Államok és szövetségesei nemzetközi felhatalmazás nélkül, a független szakértők vizsgálatát meg se várva indított akciót. Nikki Haley erre azt felelte, hogy az amerikaiak és szövetségeseik sorozatban adtak esélyt a diplomáciai rendezésre, de Oroszország rendre megvétózza az ENSZ BT Szíriával kapcsolatos határozatait. "Nem nézhetjük tétlenül, ahogy Oroszország semmibe veszi az összes nemzetközi normát, és engedi, hogy a vegyi fegyverek bevetése megválaszolatlan maradjon" - mondta.

A BT-ben végül csak Kína és Bolívia támogatta az oroszok elítélő határozatát. A szövetségesek légi csapását még Recep Tayyip Erdogan török elnök is "megfelelőnek" minősítette - igaz, Törökország Szíriában pont ellenérdekelt fele Oroszországnak, mert Aszad ellenzékét támogatja. (Via BBC)