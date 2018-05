Izraeli magánkémekkel próbálta lejáratni Obama nemzetbiztonsági tanácsadóit Trump és csapata

Donald Trump stábja tavaly májusban megbízást adott egy izraeli magántitkosszolgálatnak arra, hogy gyűjtsenek lejárató információkat Barack Obama, az előző elnök nemzetbiztonsági stábjának két tagjáról, akik főszerepet játszottak az iráni atomprogramot hosszú évekre ellehetetlenítő atomalku megkötésében. Donald Trump - és az izraeli kormányfő, akinél tavaly májusban látogatóban járt - hangos ellenzői a megállapodásnak. Annyira hangos elemzői, hogy Netanjahu a héten még egy négyszer kétméteres, "Irán hazudott" feliratú tábla elé is kiállt, hogy erős csúsztatásokkal azt próbálja elhitetni, hogy Irán megsértette a megállapodást. De bizonyítékot erre nem adott, csak arra, amit korábban is tudtunk:

hogy Iránnak a korábbi tagadása ellenére valóban volt atomprogramja.

Amit újszerű értesülésnek azért nem neveznék, végül is pont azért kötött Iránnal megállapodást három éve az EU és az Egyesült Államok, hogy megfékezzék ezt az atomprogamot - aminek a létéről legalább 2007 óta volt tudomásuk a nyugati hírszerzőknek.

A most nyilvánosságra került értesülések szerint Trump stábja Ben Rhodes és Colin Kahl, Obama két nemzetbiztonsági tanácsadója megfigyelésére adott megbízást egy idegen magántitkosszolgálatnak. Az Observer értesülései szerint azt megerősítették forrásaik, hogy Trump stábja még támadási tervet is adott a magánkémeknek, de hogy végül azok bármilyen munkát elvégeztek volna, arra nincs bizonyíték. Ahogy az se világos, hogy ez egyedi eset volt-e, vagy Trump és Netanjahu más titkos akciókkal is megpróbálták aláásni a megállapodást, amit Donald Trumpnak idén május 12-ig kéne újra engedélyeztetnie. Ha felmondaná, azzal Irán gyakorlatilag azonnal újra is indíthatná az atomfegyver-programját, amit a 2015-ben aláírt megállapodás legalább a 2030-as évekig befagyasztott. (Via The Guardian)