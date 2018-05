Nem hagyják magukat a szervezők, biztosan lesz tüntetés kedden a Parlamentnél

Bár a rendőrség már másfél hete elfogadta a Civil Ellenzéki Kerekasztal bejelentését arról, hogy a parlament alakuló ülésének idején élőláncot vonnának a Kossuth téren a Parlament épülete köré, a TEK most nemzetbiztonsági okokra hivatkozva mégis megakadályozná őket gyülekezési és véleménynyilvánítási szabadságuk gyakorlásában.

Mivel a tüntetés kedden lenne, jogorvoslatra nem nagyon van idő. Aznap este hatra egy másik csoport, a választás óta két nagy tüntetést is szervező "Mi vagyunk a többség" is bejelentett egy demonstrációt, amit szintén korlátozhat a TEK döntése. Ők ezért most azt írták, hogy ugyan a bírósághoz fordulnak, ha a rendőrség mégsem biztosítana bejárást a korábban már engedélyezett Kossuth téri helyszínre, azért egy másik, közeli helyszínre is bejelentették a tüntetést, amit minden körülmények között megtartanak.

A Terrorelhárítási Központ pénteken határozott úgy, hogy május 8-án 0 órától a szükséges ideig körbezárja a Kossuth teret. A TEK azután fogadta el "személy- és létesítménybiztosítási intézkedését", hogy a bíróság jogerős ítéletében eltörölte a rendőrség korábbi tiltó határozatát, és elrendelte a demonstráció engedélyezését.

Arról, hogy pontosan hol is lesz majd a tüntetés, a rendezvények Facebook-oldalán (itt és itt) lehet tájékozódni.