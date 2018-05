Az Index tavaly viccből kiszámolta, hogy 2024-re Mészáros Lőrinc lehet a világ leggazdagabb embere, erre most pont annyija van, amennyit 2018-ra jósoltak neki

Miután Mészáros Lőrinc és felesége, Mészáros Beatrix bejelentette, hogy övék a Konzum Magántőkealap, gyakorlatilag felfedték, amit eddig is sokan sejtettek, de tudni biztosan nem lehetett: hogy ők vannak a gigantikussá duzzadó gazdasági birodalom mögött. A G7 erre kiszámolta, hogy ez azt jelenti, hogy Mészáros Lőrinc – a családjával együtt – Magyarország leggazdagabb emberévé vált a 280-300 milliárd forint körüli tőzsdei vagyonnal.

A magyar gazdaságtörténet leggyorsabb meggazdagodását produkáló felcsúti gázszerelő vagyoni helyzetéhez most az Index tett hozzá egy legalább annyira megdöbbentő, mint amennyire vicces adalékot. A lap tavaly nyáron viccből kiszámolta, hogy ha Mészáros Lőrinc olyan ütemben gazdagodik tovább, mint addig, akkor 2024-re ő lehet a világ leggazdagabb embere. A nem túl tudományos módszer az volt, hogy a szándékosan primitív módszerrel kiszámolták, hogy 2006 és 2017 között éves átlagban mennyivel nőtt Mészáros vagyona, majd a 2017-es vagyont felszorozták az így kapott növekedési ütemmel, aztán az így előállt 2018-as értéket is felszorozták, stb. Vagyis kaptak egy exponenciális függvényt, ami szerint Mészáros vagyona az eddigi ütemben nő a végtelenig.

És kiderült, hogy a 2018-as adattal nagyjából telibe trafáltak: 280 milliárdos vagyont valószínűsítettek, azaz kb. pont annyit, amennyije valójában lett.

(Tegyük hozzá, hogy valójában több pénzről van szó, hiszen más cégek, ingatlanok és ingóságok is bővítik a pénzügyi zseni repertoárját.)

Mészáros Lőrinc energizál Gif: Botos Tamás

A lap szerint Orbán főellenségét, Soros Györgyöt lassan be is éri a felcsúti pénz-feketelyuk: Soros tavaly év végén az alapítványaira hagyta vagyona nagy részét, így a Forbes szerint ma már csak 8 milliárd dollár, vagyis kb. 2100 milliárd forint a. Ha Mészáros továbbra is ilyen ütemben gazdagodna, 2019 közepére meglehetne neki ez az összeg.



Csányi Sándor volt az első magyar dollármilliárdos, amivel a Forbes összesítése szerint tavaly a világ 1999. leggazdagabb embere lett. Ha Mészáros Lőrinc lenyomta, az azt jelenti, hogy a magyar miniszterelnök barátja és a fociklubjának kuratóriumi elnöke, a Fidesz eddigi felcsúti polgármestere, a Vál-völgyi gázszerelő ott van a világ 2000 leggazdagabb embere között.

Persze vannak arra jelek, hogy Mészáros bajosan lesz 2024-re a felcsúti Bill Gates:

A belföldön bekebelezhető üzletekből egyre kevesebb van. Csökken a bevonható pénz mennyisége, és baj lehet abból, ha az új uniós költségvetési tervezet keményen megvágja a forrásokat, amikből sokat pumpáltak Mészáros Lőrinc cégeibe. A mostani vagyon nagyrészt Mészáros cégeinek tőzsdei szárnyalásának köszönhető, de az árfolyamot nem a cégek eredménye, hanem a spekuláció hajtja, és nincs garancia arra, hogy az árfolyam nem indul majd lefelé.

Az Index szerint persze vannak még lehetőségek: ahhoz, hogy ő legyen a világ leggazdagabb embere, rá lehet ruházni a teljes magyar államvagyont (18,2 ezer milliárd forint), vagy mondjuk a lakossági vagyon negyedét. (Index)