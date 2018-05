Obama is hamarabb gratulált Orbánnak, mint Trump, aki még egyáltalán nem

2010-ben, az országgyűlési választások akkor még létező második fordulója után három nap sem kellett, hogy befusson az amerikai elnök gratulációja Orbán Viktorhoz, az Egyesült Államok budapesti nagykövete személyesen adta át Barack Obama gratuláló levelét. (Obama aztán a leköszönö Bajnai Gordonnak is gratulált a sikeres gazdasági válságkezeléshez.)

2014-ben Obama már nem sietett annyira felköszönteni Orbánt, akit nem is hívtak meg Washingtonba. Csak egy hónappal a választás után futott be a levele, amiben - nem is annyira burkolt üzenetként - fontosnak nevezte, hogy az Egyesült Államok és Európa együtt kiáll a demokratikus elvekért, és annak a reményének adott hangot, hogy „Orbán Viktor újbóli megbízatását használni fogja arra, hogy újólag elkötelezze magát Magyarország demokratikus örökségének építése mellett”.

Obama elnökségének végére annyira megromlott a magyar-amerikai viszony, hogy Obama nyíltan bírálta Magyarországot, Orbánék pedig már alig várták, hogy egy új elnök érkezzen. Ráadásul Orbán már akkor kiállt Donald Trump mellett Tusványoson, amikor még messze nem volt esélyese a választásnak. Trump megválasztását aztán nagyszerű hírnek nevezte Orbánt.

Mégsem hálálta meg ezt nyílt gesztussal Trump, Orbán továbbra sem kapott meghívót a Fehér Házba. Most pedig már egy hónapnál is több eltelt a választás óta, Trump gratulációjáról pedig nem adott hírt Havasi Bertalan, márpedig azt alighanem közzétették volna, ha létezne.