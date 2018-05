Weinstein fel fogja adni magát a New York-i rendőrségen

Harvey Weinstein hollywoodi producer, akinek a – filmvilágban rég pletykált, de csak 2017-ben napvilágra került – bűnügyei a szexuális zaklatások és hatalmi visszaélések ellen fellépő #metoo-mozgalmat elindította, pénteken fel fogja adni magát a New York-i rendőrségen, ahol letartóztatják szexuális zaklatás vádjával.

A New York Times szerint Lucia Evans ügyében emelnek vádat ellene, az nem világos, hogy más ügyekben is bíróság elé áll-e. (Az Egyesült Államok mellett az Egyesült Királyságban is nyomoznak utána, de ott még nem vádolták meg.) Az ügyvédje, Benjamin Brafman nem kommentálta a letartóztatásról szóló hírt.

Fotó: Valery Hache/AFP

Weinsteint az utóbbi hónapokban rengeteg nő vádolta meg szexuális zaklatással, de többen nemi erőszakkal is, utóbbi vádakat minden esetben tagadta. A producer ellen olyan híres színésznők is felszólaltak, mint Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow vagy Ashley Judd.

A vádak miatt Weinstein karrierje romokba dőlt, cégéből, a Weinstein Companyből kitették, de a társaság így is kénytelen volt csődöt jelenteni. (New York Times)