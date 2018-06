Az állam megveszi Mészáros Lőrinctől az ország legnagyobb naperőművét

Megy már a DD

- tudtuk meg több iparági forrásból is. Azt írták körül így, hogy Mészáros Lőrinc naperőművét hamarosan megvásárolhatja a magyar állam.

A DD (Due Diligence) a bevásárlás előtti átvilágítást jelenti. Mészáros Lőrinc eddig állami megrendeléseken keresztül jutott elsősorban pénzhez, illetve komoly hiteleket is felvett bevásárlásaihoz bankoktól, továbbá a tőzsdén részvények eladásával is szedett be pénz vállalatai számára, szóval sok forrása volt fantasztikusan gyors meggazdagodásának.

De most először fordul elő, hogy egy céget ő ad el az államnak, és így juthat tőkéhez.

A Mátrai Erőművel együtt szerezte meg

A Mátrai Erőművet a német RWE nevű óriásvállalat vette meg a magyar államtól, még a Horn-kormány idején. A németek tavaly túladtak a Paks utáni legnagyobb magyar áramtermelőn, a vevő egy cseh - magyar konzorcium volt. Magyar részről Mészáros Lőrinc volt az érdekelt a Status Power Invest nevű cégén keresztül, cseh (és szlovák) oldalról pedig az Energeticky a Prumyslovy Holding (EPH).

Mészáros a sikeres bevásárlás után néhány hónappal megállapodott az EPH-val, hogy 2019-ig két részletben kivásárolja őket, és az erőművet bevitte az egyik tőzsdei cégébe (Opus Global), és Beatrix nevű lányát tette az erőmű felügyelő-bizottságának elnökévé. Az MVM-nek maradt egy kisebbségi tulajdona (ami már az RWE idején is megvolt), de az erőmű egyértelműen fő tulajdonosa Mészáros Lőrinc lett.

Mészáros azt mondta, hogy más elképzelései voltak neki és a cseheknek az erőmű jövőjéről, ezért kellett kivásárolnia őket. Az EPH kirúgásokkal és más megszorításokkal még gyorsan kisajtolta volna az erőműből, amennyit bír, de Mészáros azt mondta, hogy neki komolyabb tervei vannak.

A Mátrai Erőmű lassan elöregszik. Vagy fel kellene újítani rengeteg pénzből, vagy be kell zárni egymás után a blokkjait öt-tíz éven belül. Mivel a közeli lignitbányából származó üzemanyagra épülő technológia se nem túl hatékony, se nem környezetbarát, ezért már az erőmű megvásárlásakor is az volt az iparági konszenzus, hogy a Mátrai Erőművet elsősorban annak éri meg megszereznie, aki majd a kormánytól elegendő támogatást szerez a bezáráshoz, rekultivációhoz, vagy esetleg egy nagyon drága, de zöldebb technológia bevezetéséhez.

Még az RWE telepítette a napelemeket

Már az RWE is készült az átállásra, és az egyik megtelt zagytározójuk tetején 2015-ben beindítottak egy naperőmű-parkot. A 16 MW-os kapacitás persze eltörpül a Mátrai Erőmű 950 MW összkapacitása mellett, de így is ez a legnagyobb naperőmű az országban. A 16 MW körülbelül 4000 háztartást tud ellátni árammal. (Pécsett az MVM most épít egy valamivel nagyobb naperőművet.)

Amikor az RWE eladta a céget, akkorra már előkészítettek egy kétszer 20 MW-os bővítést is a napelemparkban, Mészáros és a csehek korábban azt mondták, hogy úgy tervezik, megvalósítják majd ezt is.

A visontai napelempark, amit Mészáros Lőrinctől az MVM tervez megvásárolni. Fotó: Wikipedia, CivertanS

Most azonban, hogy Mészáros kivásárolta a cseheket, az állam veszi inkább át a napelembizniszt tőle.

Miközben készülnek a vásárlásra az MVM-ben, az információink szerint a cégnél komoly racionalizálásokra készül az új kormány. Úgy tudjuk, hogy a külföldi terjeszkedésre vonatkozó bátor terveket egyelőre befagyasztják, és állítólag leépítésék, profiltisztítás is várható. A napelemeket viszont a takarékossági intézkedések nem érintik.