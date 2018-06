Ismét a kormányközeli reklámügynökségek nyerték a zsíros állami kommunikációs tendert

A következő években is ugyanaz a három, kivétel nélkül kormányközeli üzleti kör húzhat hasznot az állami hirdetésekből, mint amelyik az elmúlt másfél évben is milliárdokat keresett ezen - írja a G7. A Nemzeti Kommunikációs Hivatal (NKOH) pénteken tette közzé az áprilisban kiírt közbeszerzésének eredményét.

Az összegzésből kiderül: az állami kommunikációs feladatok lebonyolítására létrehozott szervezet a jövőben is Balásy Gyula, a több miniszterrel is jó kapcsolatot ápoló Kuna Tibor és a sajtóban legtöbbször csak Rogán Antal szomszédjaként emlegetett Csetényi Csaba cégeivel szerződhet.

Az NKOH-t 2014-ben hozta létre a kormány, azzal a céllal, hogy évi 25 milliárd forintra csökkentsék az állami kommunikációs kiadásokat. Az új rendszer szerint az NKOH kiír egy nagy tendert, amelyen kiválasztanak három céget, a jövőben pedig a különböző állami cégek által adott feladatokra már csak ezek a cégek pályázhatnak.

A spórolás nem sikerült, az elmúlt másfél évben 70 milliárd forintot költöttek az új hivatalon keresztül.

A legutóbbi, 2016 decemberében lebonyolított tender során ugyanígy Balásy Gyula, Kuna Tibor és Csetényi Csaba cégei nyertek. A G7 pedig fel is hívta rá a figyelmet, milyen furcsa, hogy más reklámügynökség még csak nem is próbálkozott elnyerni a zsíros közbeszerzést, pedig a lap számítása szerint az NKOH-n keresztül akár 75 milliárd forintot is elkölthet majd az állam a jövőben.