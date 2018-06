Folytatódik a KDNP-s matricaőrület: az Amnesty után a Menedék Egyesület is megkapta a bevándorlásipárti bélyeget

Alig pár napja számoltunk be róla, hogy a KDNP-s Hollik István új elfoglaltságot talált magának miután kiesett a parlamentből: kiragasztott egy "Amnesty International" feliratú fehér A4-es lapot egy belvárosi ház kapujára, ahol az AI irodája is található, majd erre a lapra ráragasztott egy "Bevándorlást támogató szervezet" feliratú matricát. Ezután pedig a köztévén ígérte meg, hogy el fognak menni más, szerintük “bevándorláspárti” szervezetekhez is.



Csak pár napot kellett várni, hogy kiderüljön, melyik szervezet a következő a kormány listáján: pénteken Tisóczki Flóra, az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség (IKSZ) külügyekért felelős alelnöke "Bevándorlást támogató szervezet" feliratú matricát ragasztott a Menedék - Migránsokat Segítő Egyesület irodájának helyet adó épület bejáratához a VIII. kerületi Népszínház utcában.

Itt a kép a történelmi matricázásról:

Fotó: Máthé Zoltán/MTI/MTVA

A Menedék Egyesület amúgy többféle dologgal is foglalkozik: például segít munkát találni és beilleszkedni olyan menekülteknek, akik menedékjogot kaptak a magyar államtól.

Egészen véletlenül ez a szervezet is, amelynek több száz millió forintos támogatást szavazott meg a Belügyminisztérium még évekkel ezelőtt, amikor a hasonló civil szervezetek még nem voltak közellenségnek kikiálltva. Aztán idén januárban, miután a Heti válasz megírta, hogy a kormánynak van hosszú távú migrációs terve, és az ahhoz kapcsolódó pályázatokon nyert a Menedék is, a Belügyminisztérium indoklás nélkül visszavonta a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap 2017-2018. évi pályázatait.