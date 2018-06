Az orosz hatóságok visszavonták az ország egyik legjobb társadalomtudományos egyetemének az akkreditációját

A Meduza számolt be róla, hogy újabb csapást szenvedett el a tudományos szabadság Oroszországban: az oktatási és tudományos intézeteket felügyelő állami szerv visszavonta az akkreditációját a Társadalom- és Gazdaságtudományok Moszkvai Iskolájának, vagy ismertebb nevén a Shaninkának.

A brit-orosz intézményt 1995-ben alapították, és az ország egyik vezető társadalomtudományos képzési helyének számít, mint a lap fogalmaz, Oroszország legjobb szociológusai érkeztek innen. A magánegyetemen csak posztdoktori képzés folyik, de támogatta korábban munkájukat az orosz oktatási minisztérium épp úgy, mint a Soros Györgyhöz köthető Open Society Institute, valamint a MacArthur Foundation vagy a Ford Foundation. Az egyetem a University of Manchester által is elismert diplomákat is kiad: az együttműködés még az alapítás idejére megy vissza, mivel az intézményt a világhírű brit szociológus, Teodor Shanin alapította.

Az intézmény hiába működött együtt többek között az orosz tudományos akadémiával is, a mostani felülvizsgálat szerint megszegték az orosz szabályokat, ezért akkreditációjukat visszavonták.

Csütörtökön az egyetem rektora, Szergej Zujev megerősítette, hogy elveszítették az akkreditációjukat. Ugyanakkor az oktatási engedélyüket nem, így továbbra is működhetnek, csak diplomáikat nem fogja elismerni az orosz állam, valamint képzésük nem nyújt mentességet a katonai szolgálat alól.

2017-ben a szentpétervári Európa Egyetemre szálltak rá az orosz hatóságok, hasonló indokok alapján vonták vissza a nemzetközileg is jegyzett intézmény engedélyeit.

Ahogy a Meduza megjegyzi, az Európa Egyetem mellett a Shaninkát szokás emlegetni a legjobb orosz felsőoktatási intézmények között.