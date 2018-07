Ha a CEU ügye megoldódik, betonszilárdságúra kovácsolható az Amerikai Egyesült Államok és Magyarország együttműködése

Az Amerikai Egyesült Államok új budapesti nagykövete szerint az amerikai-magyar kapcsolatok az elmúlt időkben „nem olyanok voltak, mint amilyennek lenniük kellett volna” - tudósít az MTI David B. Cornstein első hivatalos vidéki látogatásáról, Debrecenből.

Az új amerikai nagykövet a Református Nagytemplom előtt újságíróknak nyilatkozva azt mondta, hogy a kapcsolat már megváltozott.

David B. Cornstein, az Egyesült Államok új budapesti nagykövete beszél Papp László (Fidesz-KDNP) polgármesterrel közösen tartott sajtótájékoztatón a debreceni Kossuth téren Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI/MTVA

Kérdésre válaszolva kitért a Közép-európai Egyetem (CEU) ügyére, és annak a meggyőződésének adott hangot, hogy

„nagy veszteség lenne Magyarországnak, ha elmenne a CEU”.

„A CEU-nak nem az amerikai kormány kedvéért, nem az amerikai szenátus kedvéért kellene itt maradnia, hanem Magyarország, a magyar emberek kedvéért” - mondta. „Ugyanis a helyzet az, hogy most Magyarország élvezi az amerikai elnök, az amerikai külügyminiszter és az amerikai nagykövet támogatását. Nagyon jó lenne, ha a CEU ügye nem rontaná el ezt a jó viszonyt” - fűzte hozzá a nagykövet.

Cornstein szerint a CEU teljesítette mindazt, amit a magyar kormány kért az egyetemtől, megfelel minden elvárásnak, így „a magyar kormány kijelentheti: ezt a problémát megoldotta (...), lehet nagylelkű, és dolgozhat azon, hogy ez az egyetem Magyarországon maradjon”.

„Úgy érzem, ha ez az ügy megoldódik, betonszilárdságúra kovácsolható az Amerikai Egyesült Államok és Magyarország együttműködése.”

David B. Cornstein, az Egyesült Államok új budapesti nagykövete és Papp László (Fidesz-KDNP) polgármester a debreceni Kossuth téren Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI/MTVA

Cornsteint már nem az előző adminisztráció, hanem maga Trump választotta, ezért a magyar kormány nagy várakozással tekintett az érkezésére. Szijjártó Péter szerint például „nem túlzás azt állítani, hogy a következő időszakban a magyar-amerikai kétoldalú kapcsolatok újjászületésére lehet számítani”. Az MTI szerint Cornstein arról beszélt Debrecenben: nem gondolja, hogy Magyarországon az a feladata, hogy szóvá tegye, ha a magyar kormány valamiben téved, vagy valamit rosszul csinál. Az más kérdés, mondta, hogy

„ha valamivel nem értek egyet, barátainknak, szövetségeseinknek el fogom mondani az aggályaimat, de magánjellegű módon, nem mikrofonba”.

Ehhez képest a nagykövet hamar egyértelművé tette, hogy a kormányzati támadás alatt álló CEU mellett nyilvánosan ki fog állni. Egyik első útja az egyetemre vezetett, ahol kijelentette, hogy a CEU értékes erőforrása Magyarországnak és az Egyesült Államoknak.

A CEU budapesti jövőjének biztosításához csak a magyar kormány aláírása hiányzik, de még csak nem is reagáltak eddig New York állam oktatási hivatalának levelére. Michael Ignatieff, a CEU rektora május közepén azt mondta, hogy ha nyárig nincs megállapodás, az egyetemnek Bécsbe kell költöznie. Júniusban úgy döntöttek, hogy a toborzást megkezdik a 2019-20-as tanévre, de Bécsben is elkezdik az oktatást 2019-től.