Doll szerint a Fradi nagyszerűen képviselte a magyar labdarúgást azzal, hogy ikszelt Budapesten a Maccabi Tel-Avivval

Csütörtökön este a magyar bajnoki ezüstérmes Ferencváros Európa Liga-selejtezőt játszott az izraeli topcsapatnak számító Maccabi Tel-Avivval. A 61. percben ugyan a hazaiak szereztek vezetést, a hosszabbításban azonban az izraeliek egyik távoli lövése szerencsétlenül pattanva a kapuban kötött ki, gy idegenben lőtt góllal a Maccabi várja jobb helyzetből a visszavágót.

Thomas Doll, a Fradi edzője szerint szerint egy kompakt Ferencvárost láthatott a több mint 14 ezer néző a Groupama Arénéban, és a csapat tökéletesen végrehajtotta a megbeszélteket az egy apró kihagyást leszámítva.



„Tudtuk, hogy az Európa Ligában nem játszhatunk olyan offenzíven, mint a magyar bajnokságban szoktunk. Pontrúgásokból és akcióból is volt lehetőségünk a második gólt meglőni. Magával ragadott a stadion nagyszerű hangulata, 94 percig óriási támogatást kaptunk. Az egyetlen, ami fáj, hogy a fiúk egy szituációban nem figyeltek eléggé, nem akadályozták meg a lövést, amivel a saját jutalmukat elvették. Aki ismer, tudja, hogy mindig pozitívan állok a mérkőzésekhez, meglesznek a lehetőségeink Tel-Avivban is. Azt gondolom, hogy ma nagyszerűen képviseltük a magyar labdarúgást, aminek az 1-1-es végeredmény ellenére nagyon örülök” - mondta a német szakember. (fradi.hu via 24.hu)