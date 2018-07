Trump minden jel szerint megpróbál versenyt késni Putyinnal

Vlagyimir Putyin, akinek a késés konkrétan a diplomáciai fegyvertára része, és aki Angela Merkelt például 4 órán és 15 percen át váratta, 11 perccel a csúcstalálkozó tervezett kezdése után szállt ki egyáltalán egy órás késéssel landoló különgépéből. Cserébe Trump és neje meg nem volt hajlandó elindulni a szállodából. A csúcstalálkozónak már 20 perce kéne tartania, de egyelőre még senki sincs a helyszínen, és Trumpék még csak ki se léptek a szobájukból.

Update 12:43: Minden jel szerint Trump tényleg megpróbál versenyt késni. Putyin elnöki konvoja már megérkezett a finn elnöki palotához, Trump és neje viszont még mindig a szállodai szobájában várakozik. Rendkívül izgatottan várom ezek után a két elnök kézfogását, igazi kötélhúzás lesz, nem győzik majd rángatni egymást, hogy dominánsabbnak tűnjenek a másiknál. A találkozónak az eredeti tervek szerint lassan véget is kéne érnie, de még csak el se kezdődött.

Update 12:59: Na, most hogy Putyin már a helyén, Trump is elindult végre, három perc híján két órával a tervezett után.

Update 13:20 Amekkora felhajtás volt az érkezésből, olyan csalódást keltő lett a kézfogás - pedig Trump ügye legendás arról, hogy dominanciáját tárgyalópartnere kezének vállból kitépésével teremti meg, bár erre lassan már mindenki felkészült egy preventív rángatással.

A beszámolók szerint a két, amúgy inkább feszültnek, mint oldottnak tűnő, mosolytalan főméltóság alig három másodpercig rázta csak egymás kezét, már-már úgy, ahogy azt civilizált, felnőtt emberek szokták. Trumpnak egy kacsintásra azért futotta a zavarbaejtően zavarbaejtő pantomimozás közben.

Update 15:15: Most már a késések után újratervezett menetrendhez képest is fél órával hosszabb ideje beszélget kizárólag tolmácsaik jelenlétében a két elnök. Ennyi idő alatt akár már át is rajzolhatták a világ térképét, kicsit izgatottan várom, hogy mi hova kerülünk.

Update 15:35: Na, véget ért a négyszemközti találkozó, kezdődhet az időközben munkauzsonnává átalakult munkaebéd - Helsinkiben egy órával előrébb járnak, ott már lassan inkább vacsoraidő van. Ezen a megbeszélésen már ott lesznek Trump tanácsadói és kormánytagjai, így kisebb az esély, hogy Trump véletlenül feladja az atomfegyvereit, vagy ilyesmi. A CNN beszámolója alpján Trumpot Jon Huntsman nagykövet, egykori elnökjelölt, Mike Pompeo külügyminiszter, John Kelly kabinetfőnök, John Bolton nemzetbiztonsági főtanácsadó és Fiona Hill Oroszország-szakértő próbálhatják megfékezni.