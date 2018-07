Gera Zoltán lesz Marco Rossi másodedzője a válogatottnál

Az MLSZ honlapján hozta nyilvánosságra a válogatott élére kinevezett Marco Rossi stábját. A Honvéd és a DAC volt edzője a belga George Leekenst váltotta a magyar csapat élén, és nincs sok ideje felkészülni a feladatokra, mert ősszel egyből tétmeccsen kell debütálnia a padon.

A stáb azokból az olasz szakemberekből áll össze, akik előző két csapatánál segítették a tréner munkáját, de van egy kivétel: a 39 éves Gera Zoltán, aki nemrég jelentette be, hogy visszavonul. Rossi másodedzőként számít rá a keretnél. Logikus döntés: Gera Leekens alatt még kerettag volt, mindenkit ismer a csapatban, és tisztelet övezi.

Fotó: MLSZ

Másodedző lesz az a Cosimo Inguscio is, aki 2012 óta dolgozott Rossi mellett a Honvédnál, egészen a 2017-es bajnoki címig. A videóelemző Giovanni Constantino 2016-ben érkezett a Honvédhoz, és a DAC-hoz is követte Rossit, most a válogatottnál is együtt dolgoznak majd.



Enrico Limone kapusedző 2010 óta dolgozik az edző mellett, és a válogatotthoz érkezik Luigi Febbrari, erőnléti edző is, aki korábban dolgozott az Atalanta, az AS Roma és a Hajduk Split csapatánál is.

A fizioterapeuta-csapat marad a régi, a csapatmenedzser továbbra is Tömő Attila, a válogatott sajtófőnök továbbra is Szabó Gergő lesz. (Index via MLSZ)