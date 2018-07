Rasszista propaganda a pénzedből: a közmédia azért tombol, mert az LMP szakértőjének színes a bőre

Szombat esti Híradójában bő négy perces anyagban foglalkozik a közmédia azzal, hogy mégis mit keres az afgán származású, magyar állampolgár Janan Mirwais az LMP frakciója mellett. Janan Mirwais az LMP egyik szakértője, Szél Bernadett tanácsadója, és az ELTE Jog- és Társadalomelméleti Tanszék óraadója.



A riporter azt emeli ki a riportban, hogy Csárdi Antal szerint egyenesen

„kiváló munkatársról”

van szó, sőt az országgyűlési képviselő odáig merészkedik, hogy egyenesen

„barátjaként”

emlegeti Janant. Mindez úgy tűnik ki a riportból, mintha valamiért magyarázatra szorulna.



Azt a Janant, akiről egyáltalán nem derül ki, hogy egyáltalán miért foglalkozik vele a Híradó július 21-én, azt leszámítva, hogy valamiért számon akarnak kérni rajta egy januári HVG-videóban kifejtett gondolatot. És persze hogy színes a bőre.

Janan a közmédia szerint azért gyanús, mert tanácsot ad, LMP-s politikusokat kísér, sőt végighallgatja a párt sajtótájékoztatóit (!) is. Csárdi Antal szombati sajtótájékoztatóján is ott volt, le is filmezték, és tagadhatatlanul színes volt a bőre.

Janannal kapcsolatban az is gyanús, hogy vannak LMP-s politikusok, akik nem tudják megmondani, mi Mirwais napi feladata, méghozzá olyanok, akik nem dolgoznak vele.

A magyar adófizetők pénzéből fizetett közmédia ezután számonkéri, hogy Janan Mirwais, aki magyar állampolgár, 4 éves kora óta él Magyarországon, és hibátlanul beszél magyarul, mégis hogyan képzeli, hogy ha nem engedik be egy szórakozóhelyre a bőrszíne miatt, akkor diszkriminációt emleget, sőt perel.

Jananon egyébként azt a januári kijelentését akarja számonkérni a közmédia, ami szerint ha Magyarországon jelentős muszlim közösségek élnének, azokat könnyen fanatizálhatná a kormány retorikája.

Janan - akinél az Alkotmányvédelmi Hivatal nemzetbiztonsági kockázatot állapított meg, és ezért nem dolgozhatott Szél Bernadett mellett az illetékes bizottságban - egyszer már minden kérdést, ami az ő politikai tevékenységét illeti, közleményben tett helyre.

A közmédia ezután releváns információként tálalja, hogy 62-en haltak meg 2017-ben Európában iszlamista merényletekben.