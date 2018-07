Biztos szerverhiba: Nem elérhető a közmédia rasszista riportja

Részlet az anyagból, aminek lába kélt

Miután a kormánymédia a kampányban már futott vele egy kört, az M1 Híradóban bármiféle apropó nélkül megint feltették a kérdést, hogy mégis mit keres az afgán származású, magyar állampolgár Janan Mirwais az LMP frakciója mellett. Janan annak idején egyszer már helyretette a róla terjesztett hazugságokat, és leírta azt is, hogy mielőtt az LMP tanácsadója lett, több fideszes politkussal és Schmidt Máriával is dolgozott együtt, több minisztériumnak is tolmácsolt és így tovább.

De a magyar közmédiában ez mind nem számít, ha nem elég fehér a bőröd, és így simán össze lehet hozni a terorizmussal, csak emiatt - írtuk tegnap esti cikkünkben.

A videó azóta elérhetetlenné vált a hirado.hu-n.

A videó hűlt helye

Janan nevére rákeresve is csak egy szöveges összefoglaló jelenik meg, az eredeti anyag nem

Ezelőtt két órával megkérdeztem az MTVA-t és a hirado.hu-t, hogy direkt szedték le az anyagot, vagy esetleg hasonló szerverhiba történt, mint a Magyar Idők tényfeltáró cikksorozata esetében. Ha netán válaszolnak, frissítünk.