Egymillió százalékos inflációt jelzett előre az IMF Venezuelában

A gazdasági nehézségek miatt viszonylag rendszeressé váltak a zavargások Venezuelában. De mert gazdasági nehézségek vannak, a lángoló barikádok sem akadályozzák ezt a fagylaltárust a fagylaltárusításban. Fotó: LUIS ROBAYO/AFP

Az év végére éves szinten egymillió százalékosra gyorsulhat a pénzromlás üteme Venezuelában, figyelmeztetett a Nemzetközi Valutaalap. A helyzet tehát már az 1923-as német, vagy a korakétezres évekbeli zimbabwei gazdasági összeomlást idézi.

Az IMF ugyanakkor azt is jelezte, hogy előrejelzésükben a szokásosnál nagyobb a bizonytalanság, bár azt is megjegyzik, hogy a katasztrofális következmények szempontjából végső soron mindegy, hogy 800 000 százalékos, vagy 1,2 millió százalékos lesz-e végül az infláció.

Hogy a gyakorlatban mit jelent az egymillió százalékos infláció? Vegyünk egy, már ez esetben is csak elméleti példát, mert egy bolivárért már most se lehet semmit se kapni Venezuelában, így 2019. január elsején még annyira se lehet majd semmit venni. De a példa kedvéért tegyük fel, hogy 2019 január elsején 1 bolivárba kerül egy liter tartós tej. Ezért a tejért az év végén - mert most tételezzük fel, hogy eláll egy évig - már egymillió bolivárt kapnánk.

A tartós tejjel nem véletlenül példálózok. Amikor ekkora az infláció, a banki befektetések is pillanatok alatt elértéktelenednek, szinte képtelenség a hagyományos értelemben megtakarítani. Épp ezért Venezuelában egyre inkább árucikkekbe fektetik a pénzüket az emberek. Például tartós tejbe, mert az is értékállóbb a pénznél. És azért tartós tejbe, mert ugyan az ingatlan is képes megőrizni az értékét, de a pénzromlás miatt nem sokan engedhetik meg maguknak, hogy nagy értékű vagyontárgyakat vegyenek.

A venezuelai infláció az IMF szerint immár nem csupán a venezuelaiak gondja, a gazdasági nehézségek átszivároghatnak a környező országokba. Például azért, mert venezuelaiak ezrei menekülnek az országból, aminek az összeomló gazdasága és olajipara a térség egészének gazdasági teljesítményét is rontja. Az IMF legfrissebb előrejelzésében már csak 1,6 százalékos növekedést jósol a térségben, pedig májusban még 2 százalékost vártak. (Via Yahoo Finance)