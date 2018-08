Gyerekeknek kialakított játszókocsik vannak a finn intercityken

A brit zöldek képviselőjelöltje, Natalie Bennett Finnországban járt, és ott csodálkozott rá arra, hogy a helyi intercity-vonatokon külön játszókocsi van a gyerekeknek. Mint Twitter-posztjában írta, a gyerekek rengeteg könyv közül is választhatnak, és így a szülők is sokkal kényelmesebben utazhatnak:



A finn vasút honlapján további részleteket is találtunk a különleges játszószobáról, ami a nagy távolságot megtevő intercity-vonatokon található, és ami mellé külön gyerekbarát mosdókat is kialakítottak. A játszószoba amúgy az emeletes vasúti kocsik felső szintjén található meg, ide csak gyerekes családok válthatnak hegyet.

A különféle mászó eszközök és csúszda mellett pedig a gyerekek vonatot is vezethetnek itt, van itt egy játékvár is, illetve csomó mesekönyv. A finn megoldás amúgy egyáltalán nem új, már egy évtizede elkezdték bevezetni, és vasúti díjakat is nyertek érte.