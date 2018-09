Életműdíjat kapott Terence Hill magyar hangja

A Szinkronikum gálán díjazták a magyar szinkron legjobbjait. Az ünnepségen Szersén Gyula színművész vehette át a szakma életműdíját.

Szersén Gyula 54 éve szinkronizál,

egyebek mellett ő volt Charles Bronson és Terence Hill magyar hangja. A számos szinkronszerep között Poirot felügyelő vagy Dr. Watson magyar hangjaként is megszólaló színész arról is beszélt, hogy kedvenc szinkronmunkái közé tartoztak David Attenborough természetfilmjei. Szersén elmondta azt is, hogy valamikor százszázalékosan bele tud bújni egy színész bőrébe, de van, amikor nem érzi ezt az elégedettséget.

Azt is megjegyezte, hogy „sajnos nagyon sok a kommersz film, amit a televíziós csatornák sugároznak.”



Rajkai Zoltán, a SzíDoSz (Színházi Dolgozók Szakszervezete) Szinkron Alapszervezete elnöke az előttük áll legfőbb kihívásként említette, hogy nincsenek a szakmának minőségbiztosítási feltételei, képzése, ezért ezeket ki kellene alakítani. (M1 via MTI)