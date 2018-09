Mikrohullámú fegyverrel követhették el az akusztikus támadásokat az USA pekingi és a havannai nagykövetsége ellen

Orvosok és tudósok szerint mikrohullámú fegyverek okozhatták az Egyesült Államok Havannában, illetve Pekingben dolgozó diplomatái és családtagjaik ezidáig rejtélyes megbetegedéseit. A diplomaták először a kubai nagykövetségen tapasztalták a tüneteket, a folyamatos fülzúgást. Bár egy időben már az is felmerült, hogy az egészet csak képzelik, valóban agykárosodást szenvedtek. Ráadásul idővel az amerikaiak pekingi követségén dolgozók is hasonló panaszokkal jelentkeztek.

A New Xork Times beszámolója szerint a havannai nagykövetségen megsérült 21 diplomatát vizsgáló orvosok és kutatók a JAMA márciusi számában megjelent tanulmányukban ugyan nem említik a mikrohullámot, a tanulmány vezető szerzője, a Pennsylvaniai Egyetem agykutatóközpontját is vezető Douglas H. Smith most arról beszélt egy interjúban, hogy egyre inkább a mikrohullámú fegyverekre terelődött a gyanújuk.

"Elsőre mindenki viszonylag szkeptikus volt. Most viszont már mind egyetértünk abban, hogy valami van" - mondta, majd azon viccelődött, hogy a diplomaták és az orvosok egymás közt már "szeplőtelen agyrázkódásnak" nevezik a furcsa tünetegyüttest.

A szakértők szerint a mikrohullámú támadás jobban magyarázza a tüneteket a korábban felvetett megoldásoknál, mint az akusztikus támadás, vírusfertőzés vagy a "fertőző szorongás", mert egy időben az volt az elmélet, hogy a diplomaták csak bemagyarázzák maguknak a tüneteket.

Ezek szerint a szakértők szerint az ún. Frey-hatás, vagyis az a jelenség, hogy a koponyát érő mikrohullámú sugárzást hangként értelmezheti az agy, jobb magyarázat a korábbiaknál.

Ugyanakkor minden eddiginél több kérdést vet fel, kezdve azzal, hogy ki vetette be az amerikai diplomaták ellen, és egyáltalán, honnan szerezhettek ilyet. A hidegháború alatt a szovjetek és az amerikaiak is kísérleteztek mikrohullámú fegyverekkel, melyeket elsősorban pszichológiai hadviselésre használtak volna, de egyik seregben sincs rendszeresítve ilyen eszköz. Ugyanakkor az oroszok és az amerikaiak mellett Kína és több európai állam is képes lehet ilyen fegyverek előállítására. (Via The New York Times)