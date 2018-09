Orbán Viktor kijelölte az új irányt: A magyar a türk nyelvekkel áll rokonságban

Magyarország miniszterelnöke Kirgizisztán meghívására hétfőn részt vett a Török Nyelvű Államok Együttműködési Tanácsának konferenciáján Cholpon-Atában. Arról, hogy itt miről beszélt, az MTI már közölt részleteket, de most felkerült Youtube-ra a kirgiz hírügynökség videója a teljes beszédről. Ennek a legelején mondja azt a miniszterelnök, hogy

„Mi Magyarországon élünk, magyarok vagyunk, magyarul beszélünk, ez egy egyedülálló és különös nyelv, amely a türk nyelvekkel áll rokonságban”.

Nem tudható, pontosan mire gondolt, tekintve, hogy a tudósok által elfogadott jelenlegi álláspont az, hogy „a honfoglalók genetikai összetétele nagyon változatos, nyugat-eurázsiai és közép-ázsiai eredetű”, de a nyelvünk finnugor eredetű. Az MTA nemrég indított, áltudományos elméletek megcáfolására szánt weboldalán, a tudomany.hu-n nemrégiben három elismert tudós tett közzé a téma különböző vetületeit elemző cikkeket. Ezek közül az egyiket Klima László nyelvész-régész, az ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet Finnugor Tanszék vezetője írta, és azt boncolgatja, mennyire függ össze a magyarok nyelve azzal, hogy honnan jöttünk.

„Másfél évszázada bizonyosan tudjuk, hogy nyelvünk a finnugor nyelvek közé tartozik. A finnugor egy nyelvészeti szakkifejezés – nyelvekre alkalmazható, de népekre nem. Vagyis nem mi vagyunk finnugor eredetűek, hanem a nyelvünk"



- hangsúlyozta Klima László.

Az írás valószínűleg arra a hírre reagál, mely szerint csontmaradványaiból azonosították III. Béla magyar, Árpád-házi király genetikai profilját. Erre a kutatásra Kásler Miklós emberminiszter, hobbi-magyarságkutató is rárepült, és - akkor még nem miniszterként - azt nyilatkozta, ez azt jelenti, hogy az Árpád-ház tagjai egészen biztosan eurázsiai, nem pedig finnugor eredetűek. Klima László cikkének lényegét korábban már pontokba szedtük, de a mostani kiváló alkalom, hogy újra elővegyük.

A magyar nyelv a finnugor nyelvek közé tartozik. Ez egészen biztos, tudományosan sokszorosan igazolt és sosem cáfolt tény.



A magyarok azonban genetikai, származástani értelemben NEM finnugorok.



A nyelvünk és a népünk eredete nem is kell, hogy egybeessen és nem is esik egybe.



Ez nagyjából száz éve evidenciának számít tudományos körökben, de a köztudatban valamiért máig nem terjedt el.



Az, hogy a genetikai vizsgálatok az Árpád-ház milyen eredetét mutatják ki, eleve nem is lehet alkalmas annak megerősítésére vagy cáfolatára, hogy a nyelvünk finnugor eredetű-e.

Nem is olyan régen még Orbán Viktor is így gondolta, 2013-ban Helsinkiben fejtette ki erről a véleményét. A magyar miniszterelnök szerint a magyar és a finn nyelv rokonsága történelmi tény, nem pedig véleménykérdés – idézte akkor a finn Turun Sanomat lapot a Nyelv és tudomány blog. A Nyest.hu korábban is részletesen foglalkozott a témával, cikkükben arról írnak, ahogy sok más nyelv is az évszázadok során, úgy a török is hatott a magyarra, a török nyelvek nyelvtani logikája is hasonlít a magyar nyelv logikájára, de ezt a hasonlóságot ma csak tipológiainak ítélik meg a nyelvészek;