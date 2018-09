Elon Musk nem tud leállni, megint minden bizonyíték nélkül pedofilozta a thaiföldi brit búvárt

Bár annak idején Elon Musk törölni kényszerült a Thaiföldön élő brit búvárt, Vernon Unsworthot pefofilozó tweetjét, amiért nyilvánosan bocsánatot is kért, most újra bizonyítékok nélkül vádolta gyermekek megerőszakolásával a férfit, akinek minden jel szerint annyi a bűne, hogy annak idején a feladatra alkalmatlannak minősítette a minitengeralattjárót, amit Musk a barlangban rekedt thai focistagyerekek kimentésére épített.

Elon Musk minitengeralattjárójának tesztelése egy medencében, ahol rudakkal próbálták szimulálni a barlangi körülményeket. A thai barlang, amiben a gyerekek bennrekedtek, a legszűkebb pontján mindössze 38 centi átmérőjű.

A "minitengeralattjáró" a gyakorlatban egy jól szigetelt cső volt. Musk elképzelései szerint a barlangban rekedt, fulladástól fenyegetett gyerekek abba mászhattak volna bele, hogy aztán két-három búvár kinavigálja őket az elárasztott járatokon át. Vernon szerint a cső nem fért volna át a járatok legszűkebb pontján, Musk akcióját így PR-fogásnak bélyegezte.

Musk erre a bírálatra reagálva nevezte először pedofilnak Unsworthot. A tweetjét végül törölte és bocsánatot kért, de a héten megismételte vádjait.

Musk a Buzzfeed a történettel foglalkozó újságírójának írt levelében "gyerekerőszakolónak" nevezte Unsworthot, és felszólította a Buzzfeed újságíróját, akit "kibaszott seggfejnek" nevezett, hogy ne védje tovább a búvárt. Állítását semmilyen bizonyítékkal nem támasztotta alá, csupán azt javasolta az újságírónak, hogy "hívja fel az ismerőseit Thaiföldön és kérdezzen körbe".

"[Unsworth] egy öreg, egyedül álló angol csávó, aki 30-40 éve Thaiföldön él vagy utazgat, jellemzően Pattaján, míg nem Chiang Raiba utazott egy gyerekfeleségért, aki kábé 12 éves volt akkoriban" - írta.

A Buzzfeed semmit sem tudott megerősíteni Musk állításaiból. Beszéltek viszont Unsworth barátnőjével, Woranan Ratrawiphukkunnal. Az állítása szerint 40 éves nő több mint hét éve él Unsworthtel, kapcsolatukat fényképekkel is dokumentálta a közösségi médiában.

Musk a Buzzfeednek írt levelében azt is kétségbe vonta, hogy Unsworthnek bármi köze lett volna a mentőakcióhoz. A Buzzfeed szerint az tény, hogy Unsworth nem merült a mentőbúvárokkal, de a mentőcsapat és a helyszíni tudósítások szerint a barlangot egykor feltérképező búvárként, illetve a mentőcsapat toborzójaként igenis nagy szerepe volt az akcióban.

Musk azt is állította, hogy a mentőcsapat búvárai mind kerülték Unsworthot akit még a környékről is kitiltottak. "Fogalmam sincs, hogy ki hozta fel ezeket az aggályokat Vern ellen. Teljesen alaptalanok. Sosem rúgták ki a mentés helyszínéről és folyamatosan a mentésen dolgozott annak egész ideje alatt, kulcsszerepe volt a műveletben" - írta erre Musknak Rick Stanton, a mentésben részt vevő egyik brit búvár, aki korábban kapcsolatban is állt Muskkal.

A mentésen dolgozó két ausztrál szakértő, Richard Harris és Craig Challen szintén cáfolták Musk vádjait. "Vern remek fickónak tűnt, aki létfontosságú volt az akcióban" - mondta Harris, aki szerint Musk "összekeverheti őt valakivel".



Stanton emellett még azt is cáfolta, hogy Musk az általa megadott paraméterek szerint építette volna a minitengeralattjárót. Amiről Musk azt állította, hogy végül csak azért nem használták, mert "túl sok vizet csapoltak le közben a barlangból". Stanton ezt is cáfolni kényszerült. "Azért nem használtuk a csövet, mert nem volt benne semmilyen létfenntartó rendszer és mert a mentés addigra már rég folyamatban volt. Lényegében nem volt elég fejlett. Bizonyos helyzetekben ígéretes lehet, és remélem, hogy dolgoznak majd még a fejlesztésén, hogy a jövőben életszerű alternatívaként jöhessen szóba vízalatti mentéseknél" - mondta. (Via Buzzfeed)