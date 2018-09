Jöhet a Kínára kivetett amerikai védővámok újabb, 200 milliárd dolláros köre

Az amerikai sajtó értesülései szerint Donald Trump elrendelte a stábjától, hogy kezdjék el bevezetni a kínai termékekre vonatkozó védővámok újabb körét, amely ezúttal 200 milliárd dollár értékű terméket érinthet.

Az előzetesen kiszivárgott hírek szerint az érintett termékek között fogyasztási javak, illetve elektrotechnikai eszközök is lesznek. Fehérházi hírek szerint a termékek listájának összeállítása jelenleg is zajlik. Azt egyelőre nem tudni, hogy az új vámok, melyek akár 25 százalékosak is lehetnek, mikortól lépnek hatályba.

Trump és Hszi, 2017-ben Pekingben Fotó: NICOLAS ASFOURI/AFP

Az újabb, 200 milliárd dolláros vámkivetésről már nyár óta lehetett tudni: az USA és Kína között eszkalálódó kereskedelmi háborúban Trump már jelezte, hogy újabb vámokat tervez majd kivetni, míg Kína már akkor megüzente, hogy ugyanakkora mértékben fognak sújtani amerikai termékeket új vámokkal.

A védővámok kivetésének első körében az USA 50 milliárd dollár értékben célzott kínai termékeket, míg Kína szintén 50 milliárd dollárnyi amerikai árút vámoltatott meg.

Az újabb kör hivatalos bejelentése még nem történt meg, egyelőre annyit tudni, hogy a Fehér Házban már elrendelték a bevezetéshez szükséges lépéseket.

Ugyan Trump már többször utalt rá, hogy kész újabb vámokat kivetni, ezt sem közgazdászok, sem az amerikai üzleti élet számos szereplője nem tartotta jó ötletnek, mivel szerintük ez az amerikai termelésnek is megárthat. (BBC)