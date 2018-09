Orbán antiszemitának tartja Sargentinit, attól tart, hogy brüsszeli zsoldosokat küldenek Magyarországra

A miniszterelnök szokásos rádióbeszéde végig a Sargentini-jelentés megszavazásával foglalkozott. Szerinte amit a magyar emberek kedden és szerdán az Európai Parlamentben láttak, az a múlt. Orbán a mostani EP-t kifutó kollekciónak tekinti, mivel jövő májusban úgyis új képviselőket fognak választani az emberek.

Úgy gondolja, hogy most bevándorláspárti többség van az Európai Parlamentben, és a képviselők azt tekintik történelmi küldetésüknek, hogy megváltoztassák Európa összetételét, vagyis népességcserét hajtsanak végre. Őt pedig azért gyűlölik, mert szemben áll ezzel a tervvel.

Egyébként a Sargentini-jelentés elfogadásának Orbán Viktor nem tulajdonít túl nagy jelentőséget. Felidézte, hogy korábban a Tavares-jelentést is elfogadták, de abból sem lett semmi, így most sincs semmilyen jelentősége. Később persze arról is beszélt, hogy a magyar kormány szerint nem volt meg a szükséges kétharmad az Európai Parlamentben.

Zsoldosok

Beszélt arról is, miért utalt Berlinre a keddi vita után, amikor azt mondta, hogy onnan jött a parancs. Orbán szerint Angela Merkel a Macronnal való találkozója után ultimátumot intézett Európának. A miniszterelnök attól tart, hogy a németek el akarják venni a peremországoktól a határvédelem jogát. Ezért a miniszterelnök új csatára számít, ami arról szól majd, hogyan kell elvenni a bevándorlásellenes országok jogát a határvédelemtől. A miniszterelnök odáig jutott, hogy ha a határvédelem egy része átkerül az EU-hoz, akkor majd a határon álló fiaink helyett zsoldosokat küldenek ide Brüsszelből, akik persze beengedik a migránsokat.

A német kancellár egyébként a közös menekültügyi szabályokról szóló tervekről mondta, hogy ha az EU szerepet vállal a határok őrizetében, akkor a tagállamoknak le kell mondaniuk szuverenitásuk egy részéről, és át kell adniuk bizonyos jogokat a közös intézményeknek.



EU=Soros

A kormány elítélése miatt persze most is a civil szervezeteket hibáztatta, és felfedezte a Soros-EU összeesküvést is. Elmondta, hogy lekérte az unió költségvetésének ide vonatkozó tételeit, és ebből arra jött rá, hogy az EU sok száz millió euróval támogatja a Soros-féle civileket. Szerinte ez lehet az oka annak, hogy ezek a szervezetek bírálják a magyar kormányt. Hozzátette, hogy olyan szervezetek is kapnak pénzt az EU-tól, amelyek Izraelben folytatnak Izrael-ellenes kampányokat és fellépnek Benjámin Netanjáhú miniszterelnökkel szemen. Ebből a magyar miniszterelnök arra jutott, hogy a modern kori antiszemitizmus központja:

Brüsszel.

De belengette, hogy ha jövőre megfelelő támogatottságok kapnak az általa támogatott erők, akkor ezeket a pénzeket is elveszik a civilektől. Orbán szerint ezért ezek a szervezetek most a pénzükért harcolnak.



Orbán egyébként a jelentést összeállító Judith Sargentinit is a modern kori antiszemitizmus képviselőjének tartja.

Az osztrák kancellár még túl fiatal, nem érti miről van szó

A miniszterelnök Sebastian Kurz esetében már megértőbb volt, aki támogatta a jelentés megszavazását és a Fidesz néppárti tagságát is felfüggesztené. A 32 éves kancellárról azt mondta, még fiatalember, és belekeveredett ebbe a zűrös vitába. Ugyanakkor gazembernek nevezte azokat az osztrák képviselőket, akik megszavazták a jelentést. Orbán szerint ez azért lehet, mert még akkor kerültek be az Európai Parlamentbe, amikor még nem Kurz irányította az Osztrák Néppártot. Arra is emlékeztette, hogy közben a román képviselők a magyar kormányt támogatták.

Orbán mégis arra számít, hogy a jelentés ügye hamar lekerül a napirendről, őt is inkább a határvédelem ügye foglalkoztatja.